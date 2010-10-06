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Собачья жизнь в законе

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Собачья жизнь в законе
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Столичный Департамент ЖКХ и благоустройства подготовил для внесения в гордуму законопроект «О содержании кошек и собак в г. Москве». Если документ будет принят, в коммунальных квартирах станет меньше кошек, бродячим собакам оформят регистрацию, а догов и овчарок начнут перевозить в троллейбусах исключительно в сумках.

По информации столичного правительства, сегодня в этой сфере действуют два Постановления: «Об утверждении Временных правил содержания кошек и собак» и «Временное положение по отлову и содержанию безнадзорных собак». На уровень общегородского закона такие нормы выводятся впервые. «Повышение статуса правового регулирования – одна из главных задач, которую мы решаем», – заявил руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин. В дополнение к закону разработают еще 16 Постановлений правительства.

В проект перекочевала большая часть норм, которые содержатся в действующих документах. Они касаются выгула, пребывания кошек и собак в квартирах, жестокого обращения с животными, перевозки питомцев в общественном транспорте.

Однако без новинок не обошлось. Например, предлагается реорганизовать учет домашних и безнадзорных животных. Разработчики хотят создать специальный Реестр, куда будут заносить информацию об уличных животных. И – по желанию хозяев – о домашних. По мнению авторов законопроекта, это позволит контролировать численность уличных барсиков и шариков (и, как следствие, эффективно расходовать средства, выделенные на их содержание). А информация о количестве домашних питомцев поможет чиновникам следить за инфраструктурой для собак и кошек (например, своевременно выяснять, где не хватает площадок для выгула).

После принятия закона любителям животных придется чаще считаться с мнением окружающих. Завести домашнего зверька в коммунальной квартире можно будет только с позволения всех зарегистрированных там граждан. Любителей устраивать приюты для бездомных животных на чердаках и в подвалах законопроект обязывает советоваться со всеми собственниками квартир в этом доме.

Несмотря на то что закон очень долго ждали (первый проект такого рода появился в 2003 г.), очередная версия документа понравилась далеко не всем. В частности, недовольны зоозащитники. По их мнению, основных проблем документ не решает.

Как утверждает президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова, главный недостаток законопроекта – отсутствие норм, регулирующих разведение животных. Речь идет не о профессиональных заводчиках, а о тех, кто «милостиво» выбрасывает на улицу приплод от питомцев-«дворян». В результате рост численности четвероногих беспризорников идет дикими темпами. На Западе нашли выход: всех домашних кошек и собак регистрируют. Причем те, кто пожелал не стерилизовать животное, платят специальный налог. Его вносят и те, кто занимается разведением с целью получения прибыли. Вырученные деньги идут на строительство приютов.

«Пока не введены нормы о контроле за разведением, отлов проводить бессмысленно, – говорит Новожилова. – Сколько бы собак и кошек ни поймали, завтра появятся новые. Всех животных не поместишь в приюты – никаких приютов не хватит! Отстрел – тоже не выход. К примеру, численность собак в популяции регулируется таким образом, что ответом на отстрел бывает рост численности особей минимум в полтора раза. Сейчас разведение животных регулируется федеральным законодательством, недостаточно точным и ясным. Москва вполне могла бы утвердить собственные нормы, которые стали бы образцом для всей страны. Но в правительстве Москвы на такие шаги почему-то не пошли».

Дополнительный аргумент

По мнению экспертов, законопроект нуждается в серьезной доработке. Например, в документе есть такая фраза: «При перевозке на городском пассажирском транспорте собаки и кошки транспортируются в контейнерах или сумках». Представьте себе дога, помещенного в баул. И милиционера, штрафующего владельца не за издевательство над животным, а за нарушение московского закона.

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