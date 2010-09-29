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Штраф и мат

Новые полицейские возьмутся за нарушителей правил парковки

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Штраф и мат
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Создать в Москве «парковочную полицию» недавно предложил Департамент транспорта и связи города. Полицейские должны будут следить за тем, чтобы водители соблюдали правила остановки и стоянки. Также они станут выявлять нелегальные парковки. Одна загвоздка: пока не ясно, где же можно будет парковаться легально.

Эти летом многие московские автомобилисты и гости столицы выяснили, где находятся штраф-стоянки. Розыски своего эвакуированного авто, оформление штрафа в тесном, раскаленном на солнце ангаре (одном на всю Москву) потрепали нервы тысячам водителей. В результате спецрейда ГИБДД за один месяц за нарушение правил парковки было выписано 170 тыс. штрафов и эвакуировано 11 тыс. автомобилей. Но на ситуацию в городе, особенно в центре, это никак не повлияло.

Люди, как и прежде, вынуждены оставлять машину под запретительными знаками, на проезжей части, а пешеходы бочком протискиваться между теми авто, что припаркованы на тротуарах.

В мэрии твердо уверены: все это происходит исключительно от несознательности автовладельцев: поскольку мало наказывают. Так что городские власти предлагают увеличить штрафы за неправильную парковку и создание помех движению автотранспорта и пешеходов. А чтобы отследить нарушения, необходимо создать парковочную полицию.

Надо сказать, такая идея возникала у чиновников еще в 2008-м. Тогда соответствующую службу предлагали создать в Центральном округе: набрать в нее безработных граждан, выдать им по фотоаппарату, пачке квитанций – и отправить в дозор по улицам и переулкам. Увидел неправильно припаркованную машину, сфотографировал – и положил квитанцию под «дворник».

«Так, например, поступают в Китае, – рассказывает Вячеслав Лысаков, лидер общероссийского объединения автомобилистов «За свободу выбора». – Количество фотографий и выданных квитанций фиксируется и должно совпадать. Так пресекается вероятность коррупции. Сделал, например, служащий «парковочной полиции» снимок, а тут владелец машины подошел. Но договориться уже никак нельзя. Причем, я считаю, выписывать квитанции надо абсолютно всем машинам. И тем, что с мигалкой, и тем, что со «спецокраской». Если служебная машина стоит в данном месте по делу – это одно, тогда вопрос закрыт. А если водитель оперативной машины к любовнице, скажем, заехал – получи квитанцию и плати из своего кармана. Но при ужесточении запретительных мер должна быть предложена какая-то легальная альтернатива. Либо паркуйся, где положено, либо плати большой штраф. Проблема в том, что у нас нет мест, где разрешается парковаться! И откуда власти столицы возьмут эти легальные места, я не понимаю».

Когда идея «парковочной полиции» возникла в первый раз, власти пообещали, что организуют достаточное количество подземно-наземных паркингов. И даже «наводных» – предлагалось пришвартовать у московских набережных дебаркадеры с многоярусными автостоянками. Чиновники готовы были пожертвовать газонами, настелить на них специальные сетки, позволяющие оставлять машину на траве.

«Через пять лет даже в центре для каждой машины найдется парковочное место!» – обещали власти автомобилистам три года назад. Но на данный момент в городе, по самым скромным подсчетам, не хватает миллиона парковочных мест. При этом продолжается точечная застройка. Паркингов же как не было, так и нет. А в тех, что все-таки построили, стоимость часа стоянки доходит до 200–300 рублей.

«Желательно организовать у каждого дома стоянки-площадки, – мечтает адвокат Владимир Жеребенков. – И только потом штрафовать. Похоже, чиновники решили просто еще немного подработать. И так у нас громоздкий фискальный аппарат. Ну, будет еще одна служба, дублирующая работу ГИБДД и участковых».

Имеет ли право мэрия создавать в столице свою специализированную полицию – спорный вопрос. «Есть только один орган, ответственный за безопасность дорожного движения. Это ГИБДД, – подчеркивает Юрий Свешников, председатель Независимого транспортного профсоюза. – Городские службы могут раскладывать под «дворники» штрафы, только если автомобиль на платной парковке простоял дольше положенного. А нарушения ПДД – не их дело. Иначе нужно менять федеральные законы».

«Просто слово употреблено такое – «полиция», – возражает Игорь Сиунов, заместитель начальника отдела технической политики Минтранса РФ. – По сути, это могла бы быть городская административная инспекция, которая отслеживает нарушения не ПДД, а правовых актов и нормативов г. Москвы в области размещения транспортных средств на проезжей части и тротуарах. Мэрия имеет полное право и даже обязана создать такой орган».

«Инициатива полностью соответствует распоряжению президента Дм. Медведева: полиции заниматься чисто силовыми функциями, остальные передавать другим ведомствам или бизнесу, – добавляет Михаил Москвин-Тарханов, депутат МГД. – Давно пора следить за тем, как кто паркуется. А то жители центра уже совершенно измучились. Сейчас начнется осень, потом зима, появятся гололед, сосульки. Машины опять будут стоять на тротуарах, оставляя узкий проход, который невозможно почистить. Но у нас такой менталитет: лучше штраф заплачу, но буду парковаться где хочу».

«Многие и платить не будут. Выкинут бумажку. И все тут, – предсказывает Михаил Дейкун, заместитель председателя московского городского отделения Всероссийского общества автомобилистов. – У нас не Европа, где штраф автоматически списывается со счета. Вместе с тем там продумано, где человек может поставить машину законно. В Москве же в центре парковаться реально негде. Почти у каждого учреждения, банка, ресторана – столбики, ограничительные барьеры».

«Провести ревизию московской уличной дорожной сети, самозахватом присвоенной всевозможными офисами и заведениями, – вот первая конструктивная мера, которую могла бы предпринять мэрия, если бы реально заботилась о жителях города, а не о количестве собранных штрафов». – Считает Антон Беляков, депутат Государственной думы фракция «Справедливая Россия». Еще можно было бы совместно с ГИБДД проверить обоснованность размещения знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств. Центр столицы – уже давно один большой запретительный знак! Но количество их, как и строгость законов, компенсируется необязательностью исполнения.

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