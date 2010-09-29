Азиатский обком на лужайке Никсона

К неожиданно возникающим в центре города стройплощадкам москвичи давно привыкли. Однако на днях строители обнесли забором газон, примыкающий к знаменитому Дому Пашкова на Боровицкой площади. Что собрались возводить в двух шагах от Кремля?

Музеям стало тесно

Как рассказали «АН» представители движения «Архнадзор», никаких магазинов и гостиниц на историческом месте, к счастью, не будет. Здание строится для служебных нужд музеев Московского Кремля. Там разместятся депозитарий (хранилище экспонатов, которые не попали на музейные полки), офисные помещения, а также несколько новых выставочных залов. Финансируется проект из госказны в рамках федеральной программы «Культура России».

Решение о возведении депозитария было принято еще в 1997 году. Тогда же Ю. Лужков распорядился выделить для строительства участок на Боровицкой площади. Столичные старожилы в шутку называют это место «лужайкой Никсона»: свободное пространство здесь появилось в 1972 году, когда в Москву приезжал тогдашний американский президент. До этого между Знаменкой и Моховой располагался жилой квартал. Накануне визита дома снесли, чтобы придать парадному въезду в Кремль торжественный вид.

Сотрудники музеев Кремля нового помещения ждут с огромным нетерпением. «Нам сегодня почти негде хранить и показывать богатейшие коллекции, – рассказывает Андрей Баталов, заместитель генерального директора музеев Московского Кремля. – Выставочных площадок в Кремле всего две: Оружейная палата и храмы Соборной площади. Другие исторические здания, которые могли бы использоваться как залы для экспозиций, заняты запасниками. Если экспонаты переедут в депозитарий, мы откроем для посещения Патриарший дворец и звонницу Успенского собора, где сейчас размещена служебная библиотека».

Как обмануть ЮНЕСКО?

То, что Кремлевским музеям нужны новые площади, понимают все. В том числе и защитники страны, которые не против депозитария на Боровицкой площади. Единственное их требование – разумный подход к реализации проекта. Но этим, к сожалению, сторонники строительства похвастать не могут.

«Так как застройка на этом месте когда-то существовала, то в появлении здания ничего страшного нет – наоборот, это было бы восстановлением исторической справедливости, – рассуждает Борис Пастернак, главный архитектор центра историко-градостроительных исследований. – Вопрос в том, как строить. Оптимальный выход – воссоздание исторического квартала, состоящего из невысоких корпусов, в пределах «красных линий» прежних улиц. Но сегодняшний вариант я считаю полностью неприемлемым!»

Эксперта можно понять. Рядом с домом Пашкова начали возводить здание серого цвета высотой 20 метров, с маленькими окошками, увенчанное куполом наподобие тех, что возводят на мечетях. «Пантеон», «Мавзолей», «Обком азиатской республики» – самые мягкие из определений, которое дают эксперты будущему депозитарию. Этот проект признан чиновниками лучшим, хотя выдвигались и другие идеи, более деликатные по отношению к исторической застройке. Например, было предложение убрать помещения под землю и оставить наверху только небольшие стеклянные купола, как у комплекса на Манежной площади. Но этот вариант отвергли.

«Победитель, архитектор Владимир Колосницын, известен как проектировщик новых зданий Военторга и гостиницы «Москва», – говорит координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. – Оба новостроя вызвали резкую критику. Однако городские чиновники почему-то позволили г-ну Колосницыну украсить центр столицы еще одним «шедевром»!

Серьезный козырь активистов в борьбе против «азиатского обкома» – масса противоречий в разрешающих строительство документах. По словам Р. Рахматуллина, большинство бумаг устарели и не соответствуют действительности. Например, виза ЮНЕСКО стоит на проекте, в котором у здания нет купола. В трех разных бумагах указана различная высота строящегося здания: цифра колеблется от 20 до 24 метров. Согласования от Москомнаследия и Росохранкультуры получены в прошлом и позапрошлом годах, после чего проект несколько раз переделывался и дополнялся.

В сложившейся ситуации на карту поставлена не только гармоничность архитектуры столичного центра. Принимая решение о строительстве по существующему проекту, «отцы города» сильно рискуют историческим статусом Москвы. В прошлом году из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО был исключен немецкий город Дрезден. Причиной стало строительство огромного моста через реку Эльбу, который полностью заслонил вид на историческую часть города. Неужели московские градостроители готовят столице ту же участь?