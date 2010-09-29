Сеть арбатских переулков – тема бесконечная. Например, доезжаем до метро «Кропоткинская». Идем по Гагаринскому переулку пару кварталов. Затем – налево, минуем один квартал Большого Афанасьевского, чтобы затем свернуть в Сивцев Вражек. Далее в Филипповский переулок. И… вы чувствуете – впечатлений уже столько, что хочется остановиться, дух перевести. Допустим, у дома №9.

Среди краеведов он известен под названием «Дом Гранат». Имеются в виду, конечно, не фрукты и не бомбы, а совсем-совсем другое. Здесь жил Александр Гранат, прославившийся еще до революции своим словарем. Он так и назывался – «Энциклопедический словарь Гранат». Первые шесть изданий были скромными и состояли из восьми, максимум девяти томов. А вот седьмое – из пятидесяти восьми.

Здесь же, кстати сказать, проживал композитор Михаил Ипполитов-Иванов. К нему заходил по работе другой композитор, Николай Римский-Корсаков. Они готовили для частной оперы «Сказку о царе Салтане». Поэтому дом можно также назвать «Дом Салтан».

Здание было построено в 1892 году. Раньше здесь располагался очаровательный домик, одноэтажный, с четырьмя колоннами и мезонином. В нем проживал еще один известный человек – писатель Сергей Аксаков, в гостях у которого бывал Николай Гоголь. Он появлялся здесь регулярно раз в неделю, ел свои любимые украинские вареники.

Хозяева так и называли тот день – «вареники». Филолог Осип Бодянский вспоминал: «Под варениками подразумевался обед у С. Тим. Аксакова по воскресеньям, где непременным блюдом всегда были вареники для трех хохлов. А после обеда, спустя час-другой, песни малороссийские под фортепиано».

Гоголь был странный, поражал обедающих выходками. Однажды, например, после вареников он вдруг произнес: «Что это у меня? Точно отрыжка?» Хозяева, естественно, перепугались. Но оказалось, что писатель просто безо всякого предупреждения начал чтение «Тяжбы», своего нового произведения.

Захаживал к Аксакову и Иван Тургенев. Их дружба была еще более трогательна. Иван Сергеевич писал Сергею Тимофеевичу: «Вы так добры и пишете мне, что сожалеете, что узнали меня поздно. Поверьте, что это сожаление не менее сильно с моей стороны, особенно когда я вспомню, что мы могли быть давно знакомы».