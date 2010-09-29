Призраки дома №13

На трехстах метрах жилплощади ТСЖ «2-я Филевская, 13» поселились фантомы. Ни районная управа, ни ДЕЗ, ни прокуроры не могут сказать, кто и когда их туда поселил. Сейчас в жилых помещениях на первом этаже расположился офис, которого нет ни в одном договоре и который не платит даже за воду.

Населяющие офис «призраки» только за последний год обошлись жильцам дома в сотню тысяч рублей...

Дом №13 по 2-й Филевской улице – настоящий раритет сталинской эпохи. Он был построен в 1953-м и с тех пор стоит без капитального ремонта. Нельзя сказать, чтобы местные власти все это время не помнили о существовании в районе «Филевский парк» этого 32-квартирного дома: его обитатели уже не первое десятилетие доставляют местным чиновникам головную боль всевозможными жалобами и письмами. К тому же в середине 2000‑х несколько жилых помещений первого этажа заняло ООО «Ремэкс», которое вроде бы выполняло и продолжает выполнять коммунальные работы по заказу районной управы. А страдают от этого жильцы дома №13.

В 2009 г. собрание собственников создало ТСЖ «2-я Филевская,13».

Постепенно домовое хозяйство пошло на лад: из подвалов были изгнаны около 80 гастарбайтеров-нелегалов, за состоянием дома и прилегающей территорией теперь следит нанятая ТСЖ специализированная фирма. Своими силами ТСЖ приступило к ремонту коммуникаций в подвалах. Однако проблемы не заставили себя ждать.

Избранное в 2009‑м правление ТСЖ с удивлением выяснило, что ООО «Ремэкс» находится на территории жилтоварищества фактически незаконно: ни договоров аренды, ни правоустанавливающих документов о переводе почти 300 кв. м. жилья в нежилые офисные помещения, ни каких-либо других документов о праве находиться на территории ТСЖ, у фирмы нет. Более того, «Ремэкс» ни разу не платил за воду и за отопление.

Возмущенные собственники в ноябре 2009 г. обратились к прокурору Дорогомиловского района, потребовав принять меры против захватчиков жилых помещений в доме №13 по 2-й Филевской. Прокуратура не отреагировала – тогда в апреле 2010 г. жители самостоятельно составили иск в Дорогомиловский суд о принудительном выселении ООО «Ремэкс» из жилых помещений ТСЖ.

Такая активность жителей, по их словам, не осталась незамеченной местными властями – префектура ЗАО вообще не включила дом №13 по 2-й Филевской в план капитального ремонта в округе до 2014 года. И это при том, что износ инженерных коммуникаций здания превышает 60%.

Но отсутствие капремонта – полбеды. Оказалось, только за год, прошедший с момента образования ТСЖ, ООО «Ремэкс» фактически обокрало жителей дома более чем на сто тысяч рублей только на коммунальных услугах. То же происходит и с теплом. Не платит «Ремэкс» и за услуги по ремонту и содержанию общедомового имущества, например, крыши или подвала. Выходит, что каждый житель каждой из 32 квартир в доме ежегодно платит более 12 000 рублей коммуналки за захватчиков своих помещений.

Не видело ни ТСЖ, ни бюджет Москвы и арендных платежей от «Ремэкса» – а они, по самым скромным подсчетам ставок городской аренды, могли бы составить более 2 млн. рублей в год.

Самостоятельные попытки жильцов выселить паразитирующую «призрачную» фирму к успеху не привели. Напротив – когда представители ТСЖ на вполне законных основаниях (в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса РФ) в порядке самозащиты права собственности закрыли вход в незаконно занимаемые «Ремэксом» помещения, им пришлось иметь дело с прокуратурой. Местный прокурор Устиновский вынес собственникам жилья предупреждение о нарушении действующего законодательства и приказал немедленно разблокировать двери в офис коммунальной фирмы.

Суды о выселении коммунальной фирмы, за которой, как несложно догадаться, стоят районные чиновники разного уровня, идут уже полгода. 16 сентября в Дорогомиловском суде прошло очередное заседание по иску собственников жилья дома №13 по 2-й Филевской, которые требуют выселить «потустороннюю» фирму из принадлежащих товариществу собственников помещений на первом этаже. Примечательно, что материальных претензий об оплате коммунальных услуг хотя бы за год жильцы «Ремэксу» пока не предъявляют.

На заседании в Дорогомиловском суде выяснились интересные факты. Оказалось, что до образования ТСЖ, в период 2007–2009 гг. у ГУП ДЕЗ района «Филевский парк» вовсе отсутствовал договор управления общим имуществом собственников13-го дома – по крайней мере, этот договор не был предоставлен ДЕЗом даже по требованию федерального судьи. Оказалось также, что этот договор не видели и не подписывали многие собственники. Не оказалось у ДЕЗа и старого договора аренды помещений, по которому ООО «Ремэкс» «заселялось» в 13-й дом. На такие мелочи, как нарушение Жилищного кодекса РФ в части использования жилых помещений не для проживания граждан, а для иных целей (например, под офис), никто из чиновников и внимания-то не обратил…

Примечательно, что все эти грубейшие нарушения федерального и городского законодательства были допущены теми, кто по идее должен блюсти Закон – сотрудниками государственных служб. Районной управы «Филевский парк», одноименного ГУП ДЕЗ и префектуры Западного округа, а возможно, и регистрационных служб. Местная прокуратура упорно не реагирует на нарушение прав граждан-собственников жилья и фактически предлагает им самим разбираться с самовольным захватом их собственности частной структурой.

Судебные разбирательства против ООО «Ремэкс» пока тоже успеха не имеют – невозможно выселить из помещений того, кого там по документам и нет. В суде и представитель ГУП ДЕЗ района «Филевский парк», и сотрудник инженерной службы, и представитель управы района по очереди заявили судье: фирма «Ремэкс» размещена в жилых помещениях первого этажа дома №13 по улице 2-я Филевская «неизвестно кем и неизвестно когда». Стоит ли говорить, что представителей самого «Ремэкса» ни на одном судебном заседании не видели. Услуги представителя пользуются популярностью, если только у вас нету времени, во всех остальных случаях лучше появлятся самому!

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Чистая булгаковщина.

Впрочем, сомнительно, чтобы в доме со «счастливым» номером поселились настоящие призраки. Хозяева загадочного коммунального ООО «Ремэкс» прекрасно знают – связи с нужными людьми на уровне префектуры и районных властей посильнее любого колдовства.