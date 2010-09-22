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Кто ж его посадит? Он же за памятник!

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Кто ж его посадит? Он же за памятник!

На днях руководство Москомнаследия обнародовало проект поправок в законодательство, которые касаются охраны памятников архитектуры. Чиновники предлагают ужесточить ответственность собственников за халатное отношение к таким строениям.

Эксперты выделяют в существующем архитектурном законодательстве два главных пробела. Во-первых, как пояснила юрист движения «Архнадзор» Наталья Румянцева, соблюдение охранных обязательств регулируется специальным договором, который собственник заключает с Москомнаследия. Как показывает практика, «охранное» соглашение часто заключается позже, чем основное. Или не заключается вовсе. Например, несколько лет назад в числе саботажников оказался даже такой «монстр», как ГУП «Московский метрополитен». Москомнаследие добивается того, чтобы факт архитектурной ценности не устанавливался договором, а был изначально внесен в федеральное законодательство. И таким образом, стал для потенциального собственника неотъемлемым качеством объекта.

Вторая проблема связана со смехотворной ответственностью за разрушение памятников архитектуры. Единственный действующий сегодня способ наказания нерадивого собственника – штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Прецедентов применения 243-й статьи УК, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет за разрушение исторического строения, общественники не припоминают. Также закон подразумевает возможность изъять здание. Но при этом не прописан механизм предоставления компенсации собственнику за конфискованное имущество. Кроме того, действующие санкции не распространяются на вновь выявленные памятники, вопрос об охранном статусе которых пока только решается.

«Сегодня ситуация очень тяжелая, – комментирует Андрей Лебедев, заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии. – В огромном количестве случаев земля, на которой расположено строение, в разы дороже дома. Из-за ничтожной ответственности за разрушение памятника многие идут на это правонарушение сознательно».

По информации Москомнаследия, предлагается увеличить штрафы до 1 млн. рублей, проработать механизм компенсации и даже ужесточить уголовную ответственность, на год увеличив минимальный срок за разрушение исторического здания.

Все эти инициативы защитники архитектурного наследия искренне приветствуют. Но пакет поправок одновременно содержит нормы, которые вызывают у общественников опасения. Например, Москомнаследия предлагает узаконить освоение подземного пространства под памятником (сейчас это запрещено). Защитники архитектуры признают, что в некоторых случаях «лезть под землю» необходимо – например чтобы проложить современные коммуникации. Но...«Чиновники Москомнаследия не показали нам, как именно сформулированы эти поправки, – говорит Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор». – И мы не знаем, не ринутся ли инвесторы на законных основаниях копать под старинными особняками подземные гаражи».

Не согласуется с идеей защиты исторического наследия и желание чиновников ввести в законодательство понятие капитального ремонта памятника архитектуры. Под этим авторы инициативы понимают замену устаревших материалов современными (сейчас это противозаконно). По мнению Натальи Самовер, такой подход может привести к тому, что столица начнет массово терять небольшие исторические здания, которых и так осталось мало. Получается, что власти в очередной раз одной рукой дают, а другой – отнимают…

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