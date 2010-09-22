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В саду растут... пятиэтажки

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

В саду растут... пятиэтажки

Незаконное строительство многоквартирных домов на территории садовых товариществ Подмосковья обрело совсем неприличные масштабы. Обеспокоился сам губернатор Борис Громов: он отдал распоряжение ряду областных структур заняться этой проблемой. Недавно на всю страну прогремел скандал из-за пятиэтажного дома в СНТ «Гавриково» (Ленинский район), а сейчас то же самое происходит в СНТ «Дружба» (поселок Барвиха).

Такое строительство распространено в непосредственной близости от Москвы: в пределах 15 км от МКАД. Это очень выгодный бизнес. Получить участок в СНТ и нелегально возвести на нем многоквартирный дом – гораздо проще, чем добиться землеотвода под строительство в столице. А продать эти квартиры можно почти по столичным ценам.

«Такие дела редко становятся достоянием общественности, – рассказывает юрист Татьяна Глазкова, член совета Союза садоводов России. – Как правило, дачники живут по принципу «моя хата с краю»: возмущаются на кухнях, но никуда не жалуются. Застройщики-нарушители – люди богатые и влиятельные. Они приносят председателю конвертик и одновременно запугивают. Да и что может председатель? Только вынести предостережение, которое ни к чему не обязывает. Уполномоченных инстанций и лиц – много: администрации поселков и районов, Архитектурно-планировочное управление, Россельхознадзор, районный инспектор по использованию земель, наконец, Прокуратура. Но толку от них мало».

Многоквартирный дом в СНТ противоречит целому ряду правил. Во-первых, в товариществах запрещены постройки выше семи метров. Во-вторых, постройки на участке не могут занимать более 30% площади. В-третьих, они должны находиться на расстоянии минимум трех метров от соседнего участка. В «Гавриково» пятиэтажный дом возвели впритык к соседским заборам, что привело к затемнению – заниматься садоводством для соседей теперь крайне затруднительно. Кроме того, дом «перетянул» на себя всю энергию и всю воду, которые положены товариществу.

В «Дружбе» пятиэтажный дом пока не достроен – готов только первый этаж. «Этот якобы строитель, не имеющий лицензии, наклепал уже три многоквартирных дома в садовых товариществах. И никто на это не пожаловался. Но с выбором Барвихи для такой махинации он ошибся: люди здесь сознательные и сразу же консолидированно выступили против», – говорит другой член совета Союза садоводов России Юрий Климов.

Администрация Барвихи вынесла решение о приостановке строительства в середине лета. Однако оно продолжалось вплоть до первых чисел сентября. Строители перестали работать только после визита прокурорских работников, инициированного дачниками. «Сейчас мы готовим документы для обращения в суд, – рассказывает Ю. Климов. – Непонятно, почему это делаем мы, а не администрация. Но в остальном она ведет себя адекватно, не покрывает нарушителя. То же можно сказать и про местную милицию: она оперативно приезжает по первой жалобе и прекращает строительство. В ходе последнего визита милиция задержала семь человек. Эти строители чувствуют полную безнаказанность. Когда мы прибыли с видеокамерой и начали съемку, они вышли на дорогу и стали демонстративно мочиться».

Воспрепятствовать строительству в «Дружбе» необходимо прямо сейчас, пока оно не завершено. Если объект будет достроен, снести его не получится. Дело в том, что эти нарушители используют схему долевого инвестирования, то есть продают жилье в процессе строительства. В результате жилье принадлежит людям, которые, получается, ни в чем не виноваты. Суд счел недопустимым снос дома в «Гавриково» на таком основании: это затрагивает интересы несовершеннолетних, родители которых купили в доме квартиры.

«Понятно, где дыра в законодательстве. Не должно быть возможности регистрировать право собственности на объект, если нет подтверждения законности этого объекта, – комментирует Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов. – А вообще нужно донести до потенциальных покупателей этого жилья простую вещь: никто не несет ответственности за то, что оно не развалится».

Аргумент депутата

Олег Шеин, депутат Госдумы («Справедливая Россия»): – Из-за того, что скандал в «Гавриково» стал слишком громким, администрации района пришлось обратиться в суд. Но высекает она в суде саму себя. Если бы строительство велось без согласия администрации, коммунальные службы не проложили бы сети для дома.

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