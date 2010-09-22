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Из грязи в краны

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Из грязи в краны

Мэрия выделит в 2011 году 8,7 миллиарда рублей на замену почти 300 км устаревшего водопровода в рамках программы «Чистая вода Москвы». Реконструкция самых аварийных участков сетей пройдет во всех округах города. По данным московского Департамента экономического развития, недостаток финансирования составляет 5 миллиардов. По информации источника в Мосгордуме, средств нужно на порядок больше.

В мэрии многократно заявляли, что в столице и пригородах лучшая питьевая вода в стране. На первый взгляд это действительно так. Подземными водами – с содержанием железа – снабжаются только Химки. Остальная Москва и города-спутники – поверхностными водами из водохранилищ. Как сообщили в Институте экологии города, на всех четырех городских станциях водоподготовки работа ведется на высоком уровне. А вот транспортировка до жителей оставляет желать лучшего.

«Мосводоканал» несет ответственность только за качество воды на станциях. Мониторинг там ведется регулярно – раз в смену. А за то, в каком состоянии вода дойдет по трубам до квартиры, не отвечает никто. Чем изношеннее трубы и чем дольше путь влаги до жильца, тем ниже ее качество. Соответственно, лучшая вода – в новых районах и в тех, которые расположены ближе к очистным станциям (Строгино, Солнцево). Худшая – в центре.

«Качество воды сильно разнится в зависимости от района и квартала, – подтверждает эксперт Гильдии экологов России Вячеслав Паньков. – В целом по городу качество приемлемое. Но мерить «среднюю температуру по больнице» бессмысленно. Пока есть дома, куда поступает вода ненадлежащего качества, назвать ситуацию удовлетворительной мы не можем».

«В Комиссию по городскому хозяйству Мосгордумы жалобы на воду от жильцов не поступали ни разу», – уверенно заявляет депутат МГД Валерий Скобинов. Как пояснил Владимир Кузнецов, председатель Московской жилищной ассоциации, это вызвано вовсе не отсутствием проблемы, а наличием более острых проблем. «Мы смирились. Покупаем фильтры, пятилитровые канистры. Хотя у нас, в отличие от Испании, вода из крана называется питьевой, – говорит он. – Кроме того, в Москве регулярно случаются прорывы водопровода. Трубы работают в течение нормативного срока годности, только если они правильно проложены. А в столице условия прокладки часто нарушаются, из-за чего трубы ржавеют гораздо быстрее».

«Нигде за рубежом для питьевого водоснабжения и не используются железные трубы. Например, в Швеции все трубы медные. Они не ржавеют. Конечно, медь дороже. Зато она служит сто лет, поэтому окупается с лихвой. А мы – заложники пережитков советских времен, когда нержавеющий металл считался стратегическим материалом. Титановые лопаты у нас появились, но до труб из нержавейки мы пока не доросли, все никак не перестроимся», – комментирует председатель Московского союза ЖСК и ТСЖ, вице-президент Ассоциации кооперативных организаций России Валентин Григорьев.

Вот и в рамках программы «Чистая вода» водопровод из нержавеющей стали прокладывать не будут. Как пояснили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, это слишком дорого. Для ремонта водопроводных и канализационных трубопроводов в Москве применяют в основном высокопрочный чугун с шаровидным графитом отечественного производства.

«Есть и другие странности, – продолжает Валентин Григорьев. – С одной стороны, экономим на трубах, с другой – заправляем питьевой водой унитазы, чего в мире тоже нигде нет. Профилактика водопровода у нас не проводится, службы работают от аварии до аварии. В домах 30‑х и 40-х годов вода имеет коричневатый цвет. Эти дома составляют порядка трети жилфонда».

По словам депутата МГД Антона Палеева, замене подлежат не менее половины водопроводных сетей. Запланированных денег – слишком мало, их хватит лишь на замену отдельных труб. «Главное, чтобы внешне все было красиво. А глубже копать никто не хочет! – говорит депутат. – Хуже всего ситуация в Зюзино. Правительство Москвы не питает к нему особенного интереса, потому что мест для нового строительства там нет. Реконструкция водопроводных сетей района была запланирована на ближайшее время, но кризис отодвинул ее на неопределенный срок. Коммунальные службы в Зюзино постоянно латают дыры. Аварии происходят везде: в жилфонде, в поликлиниках, в домах быта». Тем не менее в программу «Чистая вода Москвы» на 2011 год Зюзино снова не включили.

Но даже если деньги на водопровод будут выделены в достаточном количестве, Москва все равно рискует остаться без питьевой воды. Комментирует эксперт Московской экологической федерации Константин Захаров:

– Когда вода стекает в водохранилище с лесной местности, ее качество высокое. А когда она стекает с заасфальтированных поверхностей – из городов, из коттеджных поселков – она малопригодна для применения. В этой связи активная застройка ближнего Подмосковья (в том числе водозаборных бассейнов) просто ужасает! Рекламируемые земельные участки у водоемов – это, как правило, участки вдоль водохранилищ. Дома появляются даже на территориях, на которых в советское время нельзя было находиться. Например, сейчас готовится застройка Захарковской поймы – напротив Рублевской водозаборной станции. 

Аргумент «Справедливой России»

Галина Хованская, депутат Госдумы («Справедливая Россия»):

– Рассуждая об этой проблеме, важно разделять Москву и Московскую область. В области сети изношены гораздо сильнее, чем в столице. Из пригородов в Госдуму регулярно поступают жалобы. У «Мосводоканала» очень хорошее оборудование, а вот подмосковные очистные сооружения остро нуждаются в модернизации.

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