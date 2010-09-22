Ленин на Пятницкой

Пятницкая улица – патриархальная, старомосковская, с желтенькими невысокими домиками. Среди них есть исключения.

Выйдите из метро «Добрынинская». Переберитесь на другую сторону Садового кольца. Пройдите к концу улицы – и двигайтесь дальше к Кремлю. Буквально через триста метров будет дом №64, явно выделяющийся своим видом. Он тоже старенький и тоже невысокий. Но уж больно респектабельный. Колонны, пышные коринфские капители, изысканные круглые окошки, маски, львы, кариатиды, балюстрады. Над зданием надстроили этаж. Но эта «нахлобучка» не бросается в глаза.

До революции этот роскошный особняк принадлежал господам по фамилии Рекк. Его построил архитектор Сергей Шервуд, сын Владимира Шервуда – автора здания Исторического музея на Красной площади. Отец кроме упомянутого музея прославил себя памятником-часовней в честь гренадеров, героев Плевны, и множеством других не менее значительных построек. А сын ничем особенным себя не проявил. Впрочем, он и прожил сравнительно недолго – всего лишь сорок лет. Дом на Пятницкой улице – самое яркое произведение этого автора.

После революции особняк приглянулся новой власти. И сюда вселился Замоскворецкий райком РКП(б), который 19 июня 1918 года почтил своим вниманием В.И. Ленин. Тема заседания была довольно мерзопакостной. О том, как силой отнимать зерно у зажиточного крестьянства. Но рабочие оказались на высоте. Они правильно поняли линию партии, одобрили создание продотрядов и вождя не огорчили.

Судьба этого дома с тех пор стала связана с именем Ленина. Вскоре, по новому административному делению, Кремль отошел к Замоскворецкому району. И в начале двадцатого года Владимиру Ильичу вручили партбилет с печатью именно этого райкома. Правда, вручали в Кремле. А в особняке на Пятницкой, уже после смерти Ленина, ему выписали вечный почетный партбилет №1.

Но главным событием все-таки был личный визит. Чтобы его увековечить, мемориальную доску сочли недостаточной. Соорудили гранитный пилон, за который прохожий москвич иной раз да и сунет бутылочку из-под воды или фантик от мороженого.