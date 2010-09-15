Трамвай далеко пойдет

Недавно в правительстве Москвы обсудили проект постановления «О перспективных направлениях развития трамвайного движения в городе Москве». По признанию экспертов, документ ознаменовал конец войны столичных властей против самого экологичного и экономичного вида транспорта.



В 2011–2013 гг. в городе планируется построить около 90 км новых путей для скоростного движения, частично возродить утраченные в 90-х годах маршруты, модернизировать всю трамвайную инфраструктуру.

По словам председателя общественного движения «Москвичи за трамвай» Александра Морозова, в новом документе в полной мере учтен опыт европейских стран. Например, столичные власти пообещали дать трамваю право приоритетного проезда на перекрестках. Там, где это возможно, «зеленая улица» будет обеспечиваться за счет особого режима работы светофора. В других случаях предусмотрено строительство тоннелей и эстакад. Все новые вагоны, которые собирается закупать Москва, будут низкопольными. «Они не только удобны для людей с ограниченными возможностями, но и существенно сократят время посадки всех без исключения пассажиров», – отмечает Александр Морозов.

«Я искренне приветствую желание Правительства Москвы вернуть трамвай на столичные улицы, – говорит депутат Государственной Думы Вера Лекарева (фракция «Справедливая Россия»). – Думаю, что эта новость очень обрадует столичных пенсионеров. Трамвай для пожилых людей гораздо удобнее автобуса: в него проще заходить и остановки он делает чаще».

Столичные власти также планируют претворить в жизнь удивительное по простоте решение, которое позволит трамваю не стоять в пробках. В десятках европейских городов рельсы укладывают не вровень с асфальтом, а на шпалы, как на железной дороге. По такому полотну проедет только трамвай, а машина – уже нет. В проекте постановления в очереди на подобную реконструкцию значится 25 км путей. В их числе, например, магистрали на ул. Вавилова, Симферопольском бульваре, Краснопрудной улице.

По мнению экспертов, если все условия будут соблюдены, трамвай по своим функциональным характеристикам станет ближе не к троллейбусу или автобусу, а к метрополитену. И он окажется спасением для огромных районов, до которых метро в ближайшие годы вряд ли дойдет. Три таких «счастливчика» упомянуты в проекте: это Гольяново, Бирюлево-Западное и поселок Северный (подробнее см. «Справочный аргумент»). Кроме того, решено построить ряд радиальных линий, которые соединят маршруты Северного и Северо-Западного округов с общегородской трамвайной сетью.

Как ни парадоксально, работы по «реанимации» трамвайного движения идут параллельно с борьбой за сохранение существующих линий. С заявлением о том, что снятие трамваев нужно прекращать, мэр Юрий Лужков выступил весной 2007 года. В 2008 г., несмотря на протесты активистов, закрыли движение трамвая по Лесной улице (тогда «АН» подробно писали об этом в материале «Трамваю дали по рогам» в №22 от 01.06.2007 г.). Спустя почти год, вопреки своим обещаниям, мэрия распорядилась снять линию в Новосущевском переулке. Вокруг этого участка чиновники и защитники трамвая ломают копья до сих пор.

Камнем преткновения стали расположенные в переулке здания Еврейского культурного центра и принадлежащего центру музея, которые сейчас разделены проезжей частью. Чтобы облегчить перемещение посетителей из главного корпуса в музей, переулок хотят сделать пешеходным, а трамвайную линию закрыть. В результате исчезновения привычных остановок для сотен жителей района самой доступной станцией метро станет не близкая к центру «Новослободская», до которой трамвай идет шесть минут, а периферийная «Рижская», до которой придется полчаса ехать автобусом. Без транспорта остаются музыкальная школа, храм Тихвинской Божьей Матери и корпуса знаменитого МИИТа, который, по иронии судьбы, как раз готовит инженеров-транспортников. На разумные призывы жителей соединить два «берега» Новосущевского переулка подземным переходом чиновники почему-то не откликаются.