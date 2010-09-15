Дом воинов и институток

К Культурному центру Вооруженных сил РФ следует идти от Садового кольца, по милой Самотечной улице, по паркам, примыкающим к ней с восточной стороны. В конце пути – главный парк, Екатерининский. А в нем – дворец, построенный в далеком восемнадцатом столетии. ныне Культурный центр (Суворовская площадь, 2).

Совсем недавно это учреждение называлось – Центральный дом Российской армии. Чуть раньше – Центральный дом Советской армии. Изначально – Красной армии. А в старину, представьте, здесь был расположен Институт благородных девиц.

Одна из выпускниц Софья Хвощинская писала: «Институт наш – заведение первоклассное, стоит выше всех частных пансионов и других институтов. У нас допускаются только самые благородные девицы, только одной шестой дворянской книги». Несмотря на благие намерения, все здесь отдавало казенщиной: «Длиннейшие коридоры, огромнейшие залы, бесконечные лестницы. Простор и неуют после домашней тесноты. Запах кислый с сыростью от мокрых полов, вымытых шваброю».

Алексей Галахов писал: «Что касается учебного дела в Екатерининском институте, то воспитанницы его отличались пред всеми другими институтками великолепным знанием французского языка». А музыку здесь преподавали Скрябин и Рахманинов.

Самым же значительным периодом за весь курс обучения были выпускные экзамены. Уже упомянутая госпожа Хвощинская писала: «Ночь. Но в дортуаре не спит никто. По всем концам огромной комнаты на полу таинственно мерцают огоньки, рисуя по стенам уродливые тени кроватей. Это мы – тут все наше население. Заседание окружено грудою книг, прочитанные тетради служат изголовьем той, которая на минуту позволяет себе опочить на лаврах. И таким образом пять дней тревоги, пять ночей приготовления. Прелестные ночи!»