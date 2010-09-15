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Террористов побьют рублем

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Террористов побьют рублем
Милиционерам доверяют 30% москвичей. А скольким москвичам доверяют милиционеры? Фото С. Хальзова

Правительство столицы знает, как защитить москвичей от преступности. Это зафиксировано в соответствующей программе на 2011–2015 годы. На безопасность в мегаполисе власти готовы выделить более 184 млрд. руб. из городского бюджета. Основная часть этих денег пойдет не на «пустяки» вроде мер против уличной и бытовой преступности, а на борьбу с террористами. И еще с экстремистами – кто бы таковым ни оказался.

Терпил просят не беспокоиться

Борьба с преступностью в Москве действительно требует дополнительных мер и средств. Только из официально зарегистрированных преступлений нераскрытыми остаются более 59%. Это при том, что две трети потерпевших вообще не обращаются в милицию. Практически никогда не пишут заявления жертвы мелких краж (в том числе из автомобилей), а также граждане, которым причинены легкие и средней тяжести телесные повреждения.

Москвичи справедливо считают, что тратить время на заполнение милицейских протоколов бесполезно. Согласно опросам, столичным стражам порядка доверяют от силы 30% москвичей – по-видимому, те, кто еще не был в роли потерпевших. По оценкам специалистов, если бы в городе регистрировались все преступления, раскрывалось бы едва ли каждое пятое. Но бороться с кражами и бытовухой – дело скучное, кропотливое. А главное – немасштабное. Поэтому московское правительство старается списать эту проблему на мигрантов. Для порядка планируется проводить частые рейды по местам обитания гастарбайтеров.

«В Правительстве Москвы пишут красивые слова, – возмущается Михаил Пашин, лидер независимого профсоюза работников милиции. – Власть ездит с охраной на бронированных машинах. Что ей бытовая и уличная преступность! У них одно на уме: как бы деньги попилить. Вон телевизионной редакции «Петровка, 38» 100 миллионов рублей выделили… Вместо этого надо низовые структуры милиции усиливать, создавая необходимые условия для работы. Участковые – они же на переднем рубеже борьбы с преступностью и терроризмом!»

 Мобильник для милиционера

Согласно антитеррористической программе, огромные деньги пойдут на охрану мостов, ТЭЦ, АТС и прочих стратегических объектов. В который раз предполагается снабдить дополнительными камерами метрополитен.

«Требуются также системы оповещения населения, кинологическая служба. А главное – развитая агентурная сеть (как в столице, так и в неспокойных республиках), – считает Сергей Гончаров, депутат МГД. – И еще. Хорошо, если из всех камер в метро работает половина. И только на трети из них можно что-то разглядеть. С камерами нужно срочно наводить порядок».

Не может не радовать, что не забыта недавняя история: по Москве была размещена партия неработающих камер-«пустышек» на 2 млрд. рублей. Однако, увы, не учитывается, что метрополитен вполне может изыскать собственные средства для организации видеонаблюдения. Разработчики словно забыли, что режимные объекты и так имеют военизированную охрану. А выявлять неблагонадежных лиц на них следует ФСБ.

Несмотря на данные факты, мэр упорно хочет потратить 184 млрд. именно на эти нужды. «Цифра меня просто поразила! Мы даже в общероссийском бюджете не закладываем на борьбу с преступностью такую сумму, которую обещает найти Юрий Лужков, – недоумевает депутат ГД Виктор Илюхин.  Причем он готов выделить деньги на то, чтобы дублировать задачи федералов. Большинство столичных объектов, которым могут угрожают теракты, федерального значения. Безопасность на метрополитене – дело МВД. И так далее… В то же время настоящие причины преступности, которые носят социально-экономический характер (бедность, безработица, бесправие), остаются в тени».

Оторванность программы по борьбе с преступностью от реальной жизни и реальной преступности отмечают многие. «Разве те, кто писал документ, опрашивали начальников низовых милицейских подразделений, что им нужно? – говорит адвокат Владимир Жеребенков. – Советовались с прокурорами, адвокатами? Собрались чиновники и что-то выдумали. Вот я, например, мог бы подсказать им: снабдить участковых хотя бы телефонами. Только что ездил на опорный пункт в Юго-Западном округе, дозвониться не мог две недели. Оказалось, телефона нет. Я уж не говорю о компьютерах.

Вообще у многих московских участковых нет ничего, кроме ручки да смекалки. А оперативнику куда-то выехать – машины не дают. Бензина нет. Базы данных нет. Необходимо создать нормальные криминалистические лаборатории, которые могли бы реально помогать расследованию. Вот на что надо тратить деньги!»

«Это неправда, что у участковых нет телефонов! – утверждает Инна Святенко, депутат МГД. – В округе, где я живу, у участковых есть все необходимое: столы, стулья, компьютеры, городские телефоны. В компьютере – единая база данных по тем, кто в розыске, кто на учете... А насчет обеспечения участковых мобильниками – да, такого пункта расходов нет».

Экстремистов – на учет

С точки зрения московских властей, главные враги безопасности после террористов – экстремисты. Поэтому средства выделяются на то, чтобы отслеживать действия и заявления общественных объединений, молодежных организаций и неформальных группировок, контролировать на этот счет СМИ. Мэр лично пообещал, что никому не позволит «организовывать в Москве хаос».

СМИ в ответ забеспокоились, не начало ли это очередной охоты на ведьм, не расширится ли в год думских и президентских выборов толкование экстремизма у чиновников. «Оппозиция, конечно, обратила внимание только на параграфы о СМИ и экстремизме. Как говорится, у кого чего болит! – прокомментировала это Инна Святенко. – А основной блок был «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, борьба с пожарами, борьба с терроризмом». Причем это не пустые декларации, а меры, подкрепленные выделяемыми деньгами».

«Сейчас московский бюджет – это бездонная бочка, – уверен лидер фракции «Яблоко» Сергей Митрохин. – Карманный парламент не способен контролировать расходование средств в принципе. Он только помогает их тратить непонятно на что. А предлоги могут быть разные. Скажем, сотни миллионов на развитие художественных промыслов – данная статья в бюджете постоянно присутствует. На таком фоне вполне благовидным предлогом выглядит борьба с преступностью. Однако ни в бюджете Москвы, ни в сопутствующих документах не указано, на что именно с точностью до рубля будут тратиться миллиарды. Это значит, их опять разбазарят».

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