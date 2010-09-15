Предъявите вашу фазенду!

На территории Московской области расположено 11 тыс. садовых некоммерческих товариществ (СНТ), которые включают более 3 млн. дачных хозяйств. Согласно действующим нормам, каждое товарищество должны периодически посещать представители различных контролирующих инстанций. Несмотря на то что дачный сезон почти закончился, рейды проверяющих продолжаются.

За санитарным состоянием территории товарищества следит Главное управление административно-технического надзора по Московской области (Госадмтехнадзор). Периодически навещают дачные массивы инспектора пожарной охраны. В компетенцию Росприроднадзора входит контроль за эксплуатацией коллективных и индивидуальных скважин для питьевой воды. Районные электросетевые компании проверяют состояние энергетических объектов. По обращениям граждан в товарищества приезжают инспектора Роспотребнадзора.

Как сообщили «АН» в Госадмтехнадзоре, каждое товарищество должно иметь договор с подрядной организацией на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Попытка избавиться от мусора своими силами – сжигать либо закапывать – приравнивается к организации стихийной свалки. Нарушителям грозит штраф в размере от 5 тыс. руб. для физического лица до 50 тыс. руб. для юридического.

«сознательность подмосковных дачников постепенно растет, – отмечает сотрудник Госадмтехнадзора А. Золотых. – Если в 2005 году среди проверяемых СНТ договора на вывоз мусора имели всего 15–20% товариществ, то сегодня эта цифра достигает 70–80%».

Противоположная картина наблюдается в сфере водоснабжения СНТ, в которых жители потратились на коллективные или индивидуальные водяные скважины. Как рассказал заместитель руководителя Регионального управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу Гивриз Санакоев, многие СНТ не имеют лицензий на использование скважины – а значит, за безопасность их работы никто не поручится. «Неправильные» скважины проверяющие запрещают эксплуатировать вплоть до оформления лицензии.

Как отмечают сами дачники, проверки со стороны некоторых ведомств зачастую носят демонстративный характер. На первом месте, как ни странно, – пожарная охрана. По словам представителей Союза садоводов Московской области, пожарные не имеют права штрафовать нерадивых дачников и поэтому ограничиваются выдачей предписаний.

Неэффективен и контроль за электросетевым хозяйством. Как сообщил руководитель общественного Фонда энергетического развития Сергей Пикин, многие СНТ не без содействия поставщиков энергии подключают свет с нарушениями – как техническими, так и юридическими. Проверки проводят представители тех же компаний, всегда готовые за определенную плату закрывать глаза на недочеты.