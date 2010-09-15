Землю – крестьянам. Дачникам – кукиш

Федеральное правительство разработало законопроект, согласно которому нельзя строить дачи на землях сельхозназначения и вне населенных пунктов. Планируется, что закон будет принят в ближайшее время и вступит в силу с 1 января 2011 года. Среди дачников уже началась паника: люди боятся, что их постройки снесут. Одно только Подмосковье насчитывает около 150 поселков вне населенных пунктов. Это 15 тыс. дач, 40 тыс. жителей…

Казалось бы, бояться нечего, поскольку законы обратной силы не имеют. То есть на уже построенные дачи новый порядок распространяться не должен. Однако не все так просто.

Легальными в Подмосковье, как и во всей России, считаются только 5% дач. Остальные граждане не провели дачную амнистию, то есть не переоформили землю и дома в собственность. Амнистия обходится минимум в 15 тыс. рублей. Понятно, что пенсионеры заплатить такую сумму не в силах.

«Пока еще государство терпит нежелание или неспособность дачников «легализоваться», – комментирует депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Антон Беляков. – Но после принятия законопроекта все дачи вне населенных пунктов, не прошедшие амнистию, могут попасть под удар. Людям грозит «глобальный Речник». Не надо думать, что это невозможно. Как показывает практика, численность недовольных не пугает правительство».

Если для дачников опасность все же под вопросом, то другая часть населения пострадает от законопроекта совершенно точно. Речь о тех, кто купил землю вне населенных пунктов, но еще не построил там дачу. А также о тех, кто не успел купить землю. Первые столкнутся с напрасной тратой денег, вторые – с неподъемными ценами на участки. Территория, на которой можно возводить жилье, в Подмосковье колоссально сократится – соответственно, земля под строительство подорожает. Она будет доступна только высшему классу. Те, кто не способен накопить на квартиру и решил возвести себе дешевое жилье за городом, могут оставить эти мечты.

«Нашему возмущению нет предела. Мы пишем обращения пачками, – говорит юрист Союза садоводов России Татьяна Глазкова. – Власть сочиняет законы не для людей, наши пожелания никак не учитываются. Сколько мы ни жаловались правительству, все без толку! Оно не регулирует межевание земель. Не следит за соблюдением предельных расценок, которые установлены регионами для геодезистов (в Подмосковье геодезические фирмы берут за участок 40 тысяч рублей вместо 7 тысяч). Зато придумывает такое, что не поддается пониманию. Правительство хочет расколоть общество? Те люди, которые успели построить и оформить дома, – белая кость? А те, кто не успел, – чернь?»

«Логика правительства такова: этим летом был неурожай из-за засухи, поэтому давайте беречь сельскохозяйственные земли, перестанем их застраивать, – комментирует депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Но при чем тут Подмосковье? Нельзя в вопросе плодородия равнять всю страну под одну гребенку. Надо дать каждому региону возможность самостоятельно решать этот вопрос. Земли сельхозназначения в нашей – нечерноземной – полосе не имеют большой перспективы. Для получения хорошего урожая здесь нужно вложить огромные деньги, которые разумнее потратить иначе. В России много неосвоенного чернозема, он приносит 40 центнеров зерновых с одного гектара. Этого хватит и на страну, и на экспорт. А в Подмосковье дачи нужнее, чем сельское хозяйство. Дачи – это социально-экономическое развитие: строительная отрасль, дороги, системы водоснабжения, газоснабжения. Законопроект придумали не в интересах граждан и экономики, а в интересах низкоэффективного сельхозпроизводства. У правительства какой-то законотворческий зуд».

Кроме того, законопроект создает очередные предпосылки для коррупции. В тех случаях, когда сельскохозяйственная земля находится в границах населенного пункта, владельцы дач на этой земле будут обязаны вывести свои участки из категории сельхозназначения. Помимо официальных трат потребуются неофициальные, поскольку у чиновников всегда будет формальный повод для отказа – нечеткое межевание. Другой пример коррупциогенной нормы в законопроекте – необходимость присоединять к населенным пунктам дополнительные земли, чтобы на них можно было строить дачи. Вряд ли чиновники согласуют такое присоединение даром.

Дополнительный аргумент

Олег Панцов, риелтор, высказал свою версию появления законопроекта: «Его могли вбросить в информационное пространство затем, чтобы цены на эту землю упали и собственники продали ее по дешевке. А потом закон могут не принять либо принять и через два года отменить. Тот, кто знает об этом, приобретет сейчас землю за гроши и будет впоследствии кататься как сыр в масле».