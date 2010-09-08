Теплый отдых в холодный день

Жаркие летние дни сменились осенней прохладой. Компенсировать холод улиц теплой атмосферой уютных кафе и ресторанов советует Андрей Гришин, управляющий известными столичными гастрономическими пространствами Royal Bar и Blanc cafe.

- В восприятии горожан кафе отличаются от ресторанов. В кафе приятно зайти компанией, чтобы пообщаться, расслабиться. Рестораны же делают основной упор на еду. В них все гастрономические изыски призваны не только утолять голод, но и доставлять удовольствие. Сейчас в Москве стала очень популярна «новая московская кухня», где русские котлеты предлагаются наряду с итальянской пастой и т.д. Улучшенный сервис в ресторанах по сравнению с кафе достигается тем, что официанты обслуживают, как правило, 1–2 стола. А в кафе – 3–4. Таким образом, официанту проще сосредоточиться на своих клиентах. Многие это ценят.

По ассортименту блюд и уровню обслуживания столице, конечно, повезло гораздо больше, чем регионам. Но это, я думаю, временная ситуация. Скоро уровень будет выравниваться. Не потеряться в разнообразии заведений в Москве помогают специализированные интернет-порталы и отзывы друзей, а также меню, которые нередко вывешиваются прямо перед входом.

Я считаю, что правильная обстановка – это своего рода дом, который строится по кирпичикам. Ее фундамент – кухня, музыка, шеф-повар, персонал... В Royal Bar, например, чтобы обеспечить подходящий отдых для наших гостей, затормозить время, учитываем характер блюд, цвет и стиль мебели, тщательно подбираем музыку. А лицо Blanc cafe определили классическое европейское меню, черно-белый минималистичный интерьер и громкие светские мероприятия. Мы стараемся, чтобы отдых наших гостей был гастрономически вкусным и визуально приятным.