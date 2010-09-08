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Был мент, стал «пент»?

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Был мент, стал «пент»?
Название новое – порядки старые. Фото С. Хальзова

У «Закона о полиции» есть одна особенность: в пояснительной записке к нему нет ни слова о том, во что обойдется нешуточное переименование гигантской правоохранительной структуры. Но уже ясно, что к общим затратам на реформу мили... то есть полиции, исчисляющимся сотнями миллиардов, придется прибавить как минимум еще десяток миллиардов – только на «смену вывески».

Создатели «Закона о полиции» призывают граждан обращать больше внимания не на название, а на содержание документа. Изменения там действительно есть, да такие, что могут коснуться не только сотрудников МВД. Например, расширяется перечень оснований, по которым представитель власти может беспрепятственно входить в квартиру. При этом отсутствуют четкие формулировки, когда полицейский имеет право применить физическую силу и оружие, когда – реквизировать средства связи и транспорта...

Остается только надеяться, что полицейские будут более сознательными, чем «милицейские», – иначе трудно понять необходимость расходов на переименование, а они предстоят немалые. «Одну только печать сделать стоит 500 рублей. А полный комплект офицерской формы – 50 тысяч рублей, генеральской – в три раза дороже, – говорит президент общероссийской общественной организации «Объединение частных детективов России» Александр Алистратов. – Но, по-моему, форму вообще не надо менять, пусть полиция донашивает милицейские шинели. Не на всем обмундировании написано «Милиция», есть только специальные нашивки типа «ОМОН». Штампы, бланки, вывески заменить придется, но всю эту бумажную волокиту можно делать постепенно, как новые деньги постепенно вводят в оборот».

«А логотипы на машинах новые делать надо? Замена одного обойдется в 100–300 долларов, – подсчитывает Михаил Пашин, лидер профсоюза работников милиции. – Но на это деньги найдутся, не сомневаюсь. Зато когда несколько месяцев назад московский ОМОН ездил в Чечню, то приборы ночного видения, продукты, вещмешки и другое необходимое снаряжение сотрудникам приходилось закупать с помощью знакомых коммерсантов. А что вы хотите: один прибор ночного видения стоит 60 тысяч рублей, а средний милицейский оклад – 13 тысяч рублей. Фактически людей вынуждают брать взятки! Смена вывески без социальных гарантий ничего не изменит».

Обещанное 20%-ное сокращение МВД вряд ли положительно скажется на зарплатах рядовых сотрудников: убирать собираются в основном пустые вакансии, «мертвые души». Значит, полицейскому придется заботиться о пропитании по милицейскому принципу: дубинку дали – и крутись как хочешь. «Деньги, которые выделил бюджет, будут, как обычно, разворованы, – уверен депутат МГД Сергей Гончаров. – Что касается формы. Придет именитый модельер, получит свой процент за распил денег. А какие шаровары шить, ему все равно».

Название структуры – фактор, который на эффективность ее работы не влияет, уверены многие из тех, кто по долгу службы обсуждает закон. «Профессионал в любой форме одежды – хоть в трусах и в майке – побежит и поймает преступника! – убежден Антон Беляков, депутат ГД от фракции «Справедливая Россия». – Профессионал должен быть в форме, а форма одежды приложится. Если же он рвач и хапуга, то, как его ни одень, он таким и останется. И кстати, лично мне слово «полиция» не очень нравится».

О моральных издержках переименования в отличие от материальных сейчас говорят мало. Между тем многих, особенно людей старшего возраста, слова «полиция», «полицейский» очень задевают. «В их сознании полицейские – это те, кто боролся с революционерами, сотрудничал с фашистами, и такие ассоциации сидят очень глубоко, – подчеркивает бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов. – С другой стороны, в прошлом нашей милиции есть много героических моментов. Отрекаясь от названия, мы отрекаемся и от них. К тому же милиция создавалась в Февральскую революцию как народное ополчение, как орган, целиком подконтрольный трудовым массам. Слово «полиция» такой смысловой нагрузки не несет».

Ближе всего по сути к той, «народной», милиции была в последнее время милиция муниципальная – ее пестовал мэр Ю. Лужков. Теперь, по-видимому, отвечать за порядок в городе будут целиком и полностью федеральные полицейские подразделения. И пока ответственные налогоплательщики подсчитывают, во что им обойдется смена милицейской вывески, несознательные граждане прикидывают, как им называть сотрудников будущей полиции. Ведь «пент» звучит гораздо хуже, чем «мент»! И достойной замены этому слову пока не найдено.

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