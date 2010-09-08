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Прохлады полгода ждут

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Прохлады полгода ждут
Фото С. ХАЛЬЗОВА

На днях спикер Совета Федерации, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил мэру Москвы письмо в защиту горожан, которые в минувшую жару смонтировали у себя в квартирах кондиционеры. Миронов призвал мэрию обратить внимание на процедуру «узаконивания» этого устройства. Сегодня такой процесс может растянуться на срок от полутора месяцев до полугода. При этом затраты составляют десятки тысяч рублей – что в разы дороже самого кондиционера и расходов на его установку.

Как рассказал руководитель Международной конфедерации потребителей Дмитрий Янин, обеспечить себя прохладой и при этом не нарушить действующие в городе нормативы крайне сложно. Согласно московским правилам, установка кондиционера с выносом «коробки» на фасад дома приравнивается к перепланировке квартиры и требует такой же процедуры согласования, как, например, снос стены.Горожанам нужно предоставить в Мосжилинспекцию справки из управляющей компании, местного отдела Роспотребнадзора, архитектурно-планировочного управления округа, а также заказать проект установки кондиционера в специализированной организации (для этого нужна еще и справка из БТИ). Каждый документ делается как минимум неделю и стоит немалых денег. Например, за согласование в АПУ придется выложить 7 тыс. руб., разработка проекта обойдется минимум в 10 тыс. рублей.Мосжилинспекция выдает свое заключение в течение 20 дней.

«Ни в одной зарубежной стране нет такой строгой процедуры установки кондиционеров, – говорит Янин. – Возможно, дело в том, что Москва занимает одно из первых мест в мире по доле жилых многоквартирных домов на городской территории, в особенности в исторической части Москвы. Вот чиновники и взяли дело в свои руки, объясняя это заботой о безо­пасности жителей и красоте фасадов».

«Я считаю процедуру согласования в нынешнем виде лишней и вредной, – считает депутат Государственной Думы, «справедливоросс» Олег Михеев. – По скорости процесса согласование установки кондиционера сравнимо со сбором документов на капитальный ремонт дома! Кроме того, здесь очень велика коррупционная составляющая. Наверняка многие платят сверх установленной таксы за ускорение работы. Процедуру надо либо делать доступнее, либо вовсе отменять».

Конкретные предложения по поводу того, как сделать процесс более удобным, высказал Сергей Миронов в уже упомянутом письме. По мнению спикера Совфеда, целесообразно принимать и обрабатывать документы в режиме «одного окна», что позволит тратить на оформление не больше недели. Правда, городские «верхи» на просьбу г-на Миронова еще не отреагировали.

Пока политики сражаются за право горожан дышать свежим воздухом, москвичи монтируют кондиционеры нелегально. По данным Ассоциации продавцов электробытовой техники, нынешним летом кондиционеры и сплит-системы установили около 100 тыс. москвичей, среди которых законный путь выбрали считаные единицы. Механизмов, которые принуждали бы идти законным путем, в городе нет. Фирмы, которые занимаются установкой кондиционеров, не требуют справок, подтверждающих согласование проекта с властями. Более того: регулярный контроль за тем, законно или незаконно установлена «коробка» на фасаде, в городе не ведется. Как сообщила заместитель начальника Отдела информации и контроля поручений Мосжилинспекции Татьяна Филиппова,проверки проводятся только в том случае, если поступила жалоба из управляющей компании или от соседей.

Санкции по сравнению с тратами на оформление кажутся смешными: нарушителю выписывают штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей и выдают предписание все оформить в надлежащем порядке. Правда, если владелец кондиционера не реагирует на предписание, дело может дойти до суда. В этом случае наказание будет более серьезным – от указания демонтировать технику до лишения права собственности на жилье за незаконную перепланировку. Так что оформлять кондиционер все-таки стоит. Как и надеяться на то, что столичные чиновники прислушаются к разумным предложениям.

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