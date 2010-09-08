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Транспортные «пираты»

В городе работает не менее 500 нелегальных компаний-перевозчиков

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Транспортные «пираты»

Очередной рейд по борьбе с нелегальными маршрутками провела столичная ГИБДД. По установившейся традиции, борьба длилась ровно три дня и завершилась некоторым количеством выписанных штрафов – примерно тем же, что и в прошлом, и в позапрошлом годах. Причем оштрафованы и «выявлены» зачастую были те же самые нелегалы. Но сейчас они уже снова в рейсе.

За три дня ГИБДД обнаружила в городе 181 пассажирский маршрут, не согласованный и не утвержденный городскими властями. Из 816 проверенных маршруток-нелегалов 415 оказались технически неисправны, еще 28 были без талона техосмотра. 1226 водителей оштрафованы за нарушение ПДД (в основном правил остановки и стоянки). Но были и такие, которые выезжали на «встречку».

Любой московский пассажир, регулярно пользующийся маршрутками, мог бы рассказать заинтересованным официальным лицам многое о гнилых «Газелях» с дополнительно установленными сиденьями и отсутствием ремней безопасности. О лихих горячих водителях, нарушающих всевозможные правила – причем круглый год и на одних и тех же маршрутах.

По сведениям Московского транспортного союза, в городе постоянно работает около 500 нелицензированных компаний, которые беспрепятственно возят по столице пассажиров. Но в ГИБДД замечают их только три положенных дня в году, да и за это время мало что могут с ними сделать – разве что выписать штрафы за нарушение ПДД.

В принципе «нелегалы» попадают под статью 14.1 пункта 2 Кодекса об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения». По этой статье штраф для частника составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей, для юридического лица – от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией орудия преступления (в данном случае машины). Причем при повторном нарушении штраф составляет уже 100 тыс. рублей. Но и такая сумма вряд ли испугает нелицензированные компании: при ежедневном полуторамиллионном московском пассажирообороте выручка наземных перевозчиков за сутки составляет около 375 млн. рублей. Значительная ее часть, конечно, приходится на «Мосгортранс» и лицензированные частные компании, но и нелегалам тоже достается немало.

«Есть такой нелегальный маршрут №40 от Киевского вокзала до ул. Ивана Франко, – рассказывает Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Там ежедневно работает 10–15 «Газелей», и никто с ними не борется. Ездят нагло по спецтрассе, то есть по Кутузовскому проспекту, который охраняется ФСО. Если бы положенные по закону штрафы применялись к ним регулярно, они давно бы уже обанкротились. И это правильно, потому что перевозчики-нелегалы, будь у них даже идеальный подвижной состав и замечательные водители, вредны.

У них нет специально разработанной карты маршрута – трассы следования, на которой отмечены опасные участки (пешеходные переходы, школы, детсады, железнодорожные переезды, тоннели, наиболее аварийные места). Есть в Москве такие зоны, где бывает до 400 аварий за год... Кроме того, для регулярных маршрутов город предусматривает места парковки, посадки и высадки пассажиров. А «пираты» мешают нормальному движению транспорта, провоцируют ДТП».

По официальным данным, в Москве только в ДТП с участием официальных перевозчиков с начала года погибли 32 человека. Отдельной статистики по «нелегалам» не ведется – ведь их существование замечают только во время очередного рейда. Однако они есть. И люди, несмотря ни на что, пользуются их услугами: прежде всего потому, что на необходимых им направлениях никто не позаботился о легальных маршрутах и о перевозчиках с лицензией.

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