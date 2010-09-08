Новые песни, новые лица

В Москве проходит один из самых оригинальных музыкальных фестивалей России – «Индюшата-2010». «Подобные мероприятия доказывают, что во всей стране по-прежнему существует абсолютно незадействованный сектор молодых музыкантов, представляющий обособленную субкультуру», – говорит идеолог фестиваля, журналист, писатель и продюсер Александр Кушнир.

Название фестиваля не имеет ничего общего с обитателями птичьих дворов. Оно восходит к английскому словечку «инди», что означает «независимый». Это слово очень точно отражает цель организаторов – открыть для российского медиасообщества новых исполнителей, которые пока не обрели широкую известность в нашей стране, но вполне этого достойны. На сцену поднимаются исключительно музыканты, которые либо первый раз выступают в Москве, либо вообще дают первый в своей жизни концерт. Оргкомитет фестиваля, прослушивая записи, которые присылают молодые музыканты со всей России и ближнего зарубежья, находит перспективных музыкантов – и заглядывает таким образом даже не в завтрашний, а в послезавтрашний день российской музыкальной сцены.

Этот год для «Индюшат» юбилейный: первый фестиваль состоялся 20 лет назад. За это время появились свои традиции. Фестиваль неизменно славится широким географическим охватом: в этом году публика наслаждается выступлениями музыкантов из Владивостока, Перми, Петербурга, Бреста, Самары, Екатеринбурга и других городов. И конечно, обязательной составляющей мероприятия стало открытие новых «звезд» музыкальной сцены. Например, группа «Лемондэй» – одно из открытий прошлых фестивалей – сейчас номинирована на престижную музыкальную премию наравне с Сергеем Шнуровым, Noize MC и Эдуардом Хилем. Широкую известность приобрела группа «Рада и Терновник». А участники тульского коллектива Caerse de Risa Дмитрий Тихонов, Максим Амельченко, Андрей Самойлов, Арсений Гурьянов, Алексей Черномордиков снялись в популярном телесериале «Ранетки» и уже стали звездами телеэкранов!

О высоком статусе фестиваля говорит и то, что он неизменно привлекает не только поклонников молодых российских групп, но и видных продюсеров, музыкальных критиков, маститых журналистов. Например, на «Индюшатах- 2009» в прошлом году побывали продюсер и писатель Олег Нестеров, Леонид Бурлаков, «открывший» Земфиру и «Братьев Грим», знаменитый рок-журналист Артемий Троицкий, видные музыкальные обозреватели. Так что, несмотря на кажущееся «игрушечным» название, несерьезным фестиваль не назовешь.