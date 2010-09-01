Сбились с конкурса

В начале сентября Мосгордума рассмотрит законопроект о землепользовании, предложенный Департаментом земельных ресурсов столицы. Основная шумиха вокруг него связана с тем, что он сулит переход к продаже земельных участков без аукционов.

При продаже земли аукционы проводятся всегда, даже если на покупку претендует только один инвестор. Исключений мало: либо инвестору принадлежит недвижимость на участке, либо он арендует ее у города, либо приобретает территорию для строительства социально значимых объектов. Однако Департамент земельных ресурсов предлагает ввести в Москве еще одно исключение. Такое, которое может перейти в правило. Землю хотят продавать без торгов, если претендент только один и если он предварительно согласовал с мэрией, какие объекты намерен возвести на участке. Единственная оговорка: при продаже земли под жилищное строительство аукционы все же необходимы.

Департамент декларирует, что цель нововведения – упростить застройщикам доступ к земле. «Кризис ударил по инвестиционной активности, – поясняет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов.– Раньше мы отбивались от инвесторов. А уже весной 2008 года у самых дальновидных из них возникла нервозность. Сейчас застройщика днем с огнем не сыщешь. За каждого приходится бороться. Бесконкурсная продажа участков – шаг им навстречу. Кроме того, в некоторых случаях конкурс вреден. Он подразумевает стандартизацию, а для уникальных объектов она недопустима. Грубо говоря, покупать сахарный песок по конкурсу – хорошо, а рояль – плохо. Потому что в результате будет куплен самый плохой рояль. Возможно такое, что строительная организация выиграет конкурс за счет низкой цены и потом свои расценки навяжет другой фирме, которая будет выполнять работу на грани рентабельности. В итоге за низкую цену мы получим халтуру».

Как заявил Виктор Дамурчиев, руководитель Департамента земресурсов, «законопроект направлен на гармонизацию федерального и московского законодательства». Однако со стороны документ видится иначе. «Предоставление земли без конкурса противоречит логике российского законодательства, – комментирует депутат Госдумы Антон Беляков (фракция «Справедливая Россия»). – В России давно научились проводить конкурсы фиктивно, а Москва решила пойти еще дальше и вообще избавить себя от такой необходимости. Подобные аферы хорошо известны. Например, так выделяют участки под дачное строительство. На аукционе цена может слишком сильно взлететь, а отдать землю своим надо подешевле. Поэтому земле официально присваивают другое назначение, не связанное со строительством жилья, а потом возвращают прежнее. Отсутствие аукционов очень рискованно для бюджета города, поскольку усиливает непрозрачность сделок. И разумеется, оно не откроет доступ к земле новым инвесторам, совсем наоборот».

Отдельного внимания заслуживает процедура, в ходе которой с мэрией согласуется назначение объекта, запланированного застройщиком. Как сказано в законопроекте, инвестор должен указать назначение объекта, его размер и стоимость. И все! Никаких социальных требований к инвестору нет. Например, он не обязан просчитывать, как повлияет его объект на транспортную инфраструктуру. А это было бы не лишним – достаточно вспомнить торговый центр в Люблино, куда переехала половина Черкизона. Весь район жалуется: дорогу около торгового центра, и без того узкую, постоянно занимают «Газели». Движение в районе блокировано.

Комфортность будущего объекта при процедуре согласования также не учитывается. Между тем стремление к доходам в ущерб комфорту уже подвело столицу. «И не в чем-нибудь, а в самом заметном проекте, – говорит Антон Беляков. – Казалось бы, деловой центр «Москва-Сити» – это триумф мэрии. Но на деле это полное фиаско. Предполагалось, что центр станет сверхэлитной недвижимостью. Цены на квадратный метр первоначально были заоблачными. Сегодня они упали чуть ли не до уровня хрущоб на окраине. Продать эту недвижимость не получается уже более пяти лет. Причина простая – отсутствие парковок. Кроме того, нельзя заехать туда утром и выехать вечером. Это не проблема – это катастрофа. Европейские архитекторы подсчитали: для того чтобы обеспечить «Москву-Сити» парковочными местами, надо полностью отвести под это один из небоскребов!»

Еще один пробел процедуры согласования – «антикриминальная» планировка города. На Западе в утверждении проекта здания всегда принимает участие полиция. Количество ограблений прямо пропорционально количеству мест, где их можно осуществить и откуда легко скрыться. Поэтому полиция смотрит проект и отмечает: здесь темный проулок, надо закрыть его воротами. А здесь, к примеру, следует поставить видеокамеры. Или если рядом с магазином ночной клуб, значит, торговую точку требуется отодвинуть на 10 метров от дороги и оградить металлическим забором. Иначе там регулярно будут разбивать стекла… Понятно, что россиянам до такой педантичности пока далеко.