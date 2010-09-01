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Риелторы в погонах

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Риелторы в погонах
Говорят, есть негласный приказ: квартир в Москве отставникам не выдавать

Министерство обороны решило укреплять рубежи России, переводя туда офицеров-штабистов из столицы. Заодно военное ведомство поправляет свои денежные дела: здания и территории ликвидируемых частей и подразделений продаются коммерсантам, а отправленные в дальние гарнизоны офицеры лишаются прав на весьма дорогие столичные и подмосковные квартиры.

С коммерческой точки зрения «боевые действия», которые Министерство обороны развернуло против собственных частей и подразделений, а также личного состава, нельзя не признать успешными. Действительно, земля в Москве и Подмосковье недешевая. Государство и раньше для военных не скупилось, щедро предоставляло здания в центре города под штабы и вузы. А в области нарезало гектары под полигоны и аэродромы.

Сейчас есть немало желающих все это скупить. Они предлагают большие деньги – и МО охотно идет им навстречу, облекая «демилитаризацию» Москвы и окрестностей в красивые фразы об армейской реформе. «Министр Сердюков никогда не скрывал, что его поставили во главе этого ведомства как очень эффективного менеджера, – говорит Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы.  Конечно, если армией руководит менеджер, то армия – это бизнес. Возможно, даже успешный бизнес. Но я-то всегда думал, что армия нужна, чтобы защищать! Есть же выражение: не хотим кормить свою армию, будем кормить чужую».

Реформа Вооруженных сил предполагает ликвидацию штабов и управлений Московского военного округа. С 1 сентября за штат будет выведено несколько тысяч офицеров, часть из которых ввиду отсутствия вакансий предстоит уволить. Здания, занимаемые соответствующими подразделениями, выставят на аукционы. Кроме того, МО планирует продать и здания других своих учреждений и вузов, которые для этого будут срочно выведены из столицы. Обещано, что вырученные деньги пойдут на решение жилищных проблем офицеров, но уже на новых местах службы. Причем, скорее всего, это будет юг России и восток на границе с Китаем.

Без щита

Ну а столица вполне может остаться без щита, который надежно защищал ее многие десятки лет. Достаточно вспомнить уничтожение Московского округа ПВО, а вместе с ним трех «колец» противовоздушной обороны. Показательна и недавняя история в подмосковной Немчиновке. Территория части, несущей боевое дежурство, была продана под коммерческую застройку. И если под ракетные установки место неподалеку нашлось, то для обслуживающих их офицеров – нет. На месте военного городка, где они жили с семьями, поднимутся элитные высотки, квартир в которых для военных не предусмотрено. Все, что смогло предложить им Министерство обороны, – издевательская сумма – 3600 руб. в месяц на аренду жилья в частном секторе. И такая ситуация сложится еще у многих офицеров, несущих службу в Подмосковье.

Так, МО планирует ликвидировать в области десятки военных городков. Из объектов, что уже проданы, – полигон ВВС в поселке Черном, полигон сухопутных войск в районе той же Немчиновки, полигон «Выстрел» под Солнечногорском...

«В самой столице Московский военный округ располагает целым комплексом крупных зданий, – рассказывает Роберт Быков, бывший работник генштаба.  Сюда было удобно добираться со всех точек России. И вывод из Москвы этих служб сильно затруднит взаимодействие частей, особенно удаленных от центра. Главный штаб ВМФ, который находится возле метро «Красные ворота», выдавливают в Санкт-Петербург. Их мощнейшую поликлинику на Речном вокзале уже передали МЧС, а спортклуб продали коммерсантам. Не секрет, что военные академии в последние два года в срочном порядке удаляют из города, – разве это укрепляет боеспособность?

Например, Академию Жуковского перебросили в Монино, Бронетанковую академию убрали из Москвы вместе с Академией химзащиты. Маститые профессора уезжать, естественно, отказываются, уровень преподавания падает. У Главного управления кадров (в районе «Беговой», тоже в состоянии вывода) – и у того старых кадров не осталось. Одни капитаны по этажам бегают, в делах мало что понимают...»

Большой ресурс для коммерческой деятельности МО – госпитали и военные поликлиники. Их тоже переводят на коммерческую основу или вовсе закрывают – особенно те, что обслуживают военных пенсионеров. А таких в Москве, если считать с семьями, – 400 тысяч. Если планы министра Сердюкова осуществятся, эти люди встанут в очереди обычных городских поликлиник.

Квартир не заслужили

Главная очередь, в которой предстоит отстоять уволенному в запас офицеру, – за квартирой. Их выделяется в год порядка 45 тыс., в режиме ожидания находятся 250 тыс. семей. Шансы получить жилье в Москве близки к нулю. Большим везением считается Павшино в считанных километрах от столицы. Но и там построенные для военных квартиры распродают молодым семьям. Те хоть часть стоимости платят, а служивым пришлось бы отдать бесплатно!

Вообще говорят, что есть негласный приказ: квартир в Москве отставникам больше не выдавать. Военным известно: где последний год прослужил, там квартиру и получаешь. Так вот сейчас тех, кому вскоре предстоит уйти на пенсию, отправляют из Москвы куда-нибудь в Рязань. Или, еще хуже, поближе к Северному Кавказу – укреплять рубежи.

«Это не тяготы и лишения, которые должен переносить военный человек. Это глумление над ним, – уверен Николай Безбородов, генерал-майор авиации, бывший депутат Госдумы четырех созывов. – Государство не должно так поступать со служивым человеком, не должно его обманывать. Иначе о каком престиже военной службы может идти речь? О каком доверии государству? Реформа Вооруженных сил должна быть направлена в конечном счете на повышение боеспособности. А не на реализацию недвижимости!»

Некоторые из офицеров предпенсионного возраста отказываются от перевода из Москвы, предпочитая раньше времени уйти в отставку и надеясь через три-четыре года все же получить здесь квартиру. Очередь растет, и городские власти, чтобы разрядить ситуацию, решили передать военным несколько микрорайонов в Кожухово. Некоторые их тех, кому повезло, счастье свое осознали не вполне. И жалуются, что получили, скажем, двушку, а не трешку. Но скоро, похоже, те, кто служил в Москве «за квартиру», будут рады и однушке – если Министерство обороны станет решать их жилищные проблемы намеченными способами.

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