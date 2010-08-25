Давайте ездить на троллейбусах

Несколько десятилетий назад известный поэт-песеник, ветеран Великой Отечественной войны Борис Дубровин (автор слов к песням «От печали до радости», «Путь домой», «Любви негромкие слова») написал проникновенные строки о московском троллейбусе: «Многоместный троллейбус – только с виду большой: он с застенчивой, детской и ранимой душой…» К сожалению, сегодня, по мнению Бориса Саввовича, общественный транспорт горожанами незаслуженно обижен.

- На общественном транспорте сегодня в основном ездят те, кто не может позволить себе машину. Если раньше «вместе с лирикой эпос набивался в него», сейчас обеспеченные москвичи не мыслят своей жизни без собственных автомобилей. А мне иногда кажется, что на автобусе или троллейбусе так приятно просто прокатиться! Особенно летом, когда много приветливой зелени и в окна светит солнце.

Я живу в очень красивом и аккуратном районе Южное Медведково и зачастую добираюсь до дома на общественном транспорте. Работой его доволен. Никогда не видел грязи, мусора. Не раз оценил, что водители любых национальностей везут пассажиров осторожно, ждут тех, кто заходит в транспорт с трудом. Я был бы очень рад, если москвичи, оказываясь в городском транспорте, не оставляли бы душевную теплоту за его дверями.