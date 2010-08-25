Не спи за партой!

В сентябре 2010 г. ряды столичных студентов пополнят примерно 100 тыс. первокурсников. Почти 30% из них приехали покорять Москву из других регионов. Однако обеспечить местами в общежитиях институты и университеты могут далеко не всех.

Как рассказали «АН» в Ассоциации вузов Москвы и Московской области, из 118 расположенных в столице институтов и университетов федерального подчинения общежития имеют только 69. Среди «невезучих» не только небольшие вузы, но и такие гиганты, как Налоговая академия. Однако наличие жилья у вуза гарантирует поселение далеко не всегда. Например, в Российской экономической академии им. Плеханова приезжие стабильно занимают половину мест. На казенную койку может рассчитывать только каждый пятый. В общежитии Российского государственного гуманитарного университета комнаты переполнены, и шанс на заветный ордер у студентов порой появляется только на третьем или четвертом курсе.

По словам Валерия Гаврилова, ученого секретаря Cовета ректоров Москвы и Московской области, в советское время вопрос нехватки общежитий не стоял столь остро (хотя студентов было не меньше). Связано это с тем, что нуждающихся в жилье абитуриентов набирали по отдельному конкурсу: число студенческих билетов для поступающих равнялось числу койко-мест. В перестройку это правило отменили, при этом резко сократив финансирование высшего образования.

«Расходы на строительство новых общежитий существенно уменьшились, – говорит Гаврилов. – Кроме того, «лихие 90-е» вызвали к жизни схему, по которой многие вузы, имевшие свободные земельные участки, часто уступали их строительным фирмам в обмен на обязательство сделать срочный ремонт в здании института».

Очевидно, что сегодня самый оптимальный выход для вузов – это строительство новых «студенческих домов». Возводить их, увы, могут только некоторые крупные институты и университеты. В этом году вводят в эксплуатацию жилые корпуса Российский университет Дружбы народов, МГТУ им. Баумана, Московский государственный открытый университет. Остальным надеяться почти не на что. В Минобрнауки существует целевая программа по строительству студенческих общежитий, но темпы явно недостаточны: в 2009 г. за ее счет во всей России построили всего 18 зданий.

Поэтому каждый вуз крутится как может. Например, первокурсников Московского городского университета печати селят в общежитии в Московской области. В Московском педагогическом государственном университете, если верить представителям приемной комиссии, гарантированное жилье достается только льготникам – сиротам, инвалидам, детям из неполных семей. Остальным предлагается вставать в очередь, которая иногда растягивается на годы из-за отсутствия свободных комнат.

Годами раньше стояли в очереди и студенты МПГУ. Как рассказала «АН» студентка этого вуза, представитель студенческого профсоюза Мария Колода, два года назад иногородние студенты, устав выпрашивать места в общежитии, провели собственное расследование. Выяснилось, что 60% мест в общежитиях университета сдается посторонним лицам! Доказывая свою правоту, активисты добрались до Минобрнауки. Чтобы там обратили внимание на проблему, ребята даже ночевали на раскладушках перед зданием министерства. Чиновники инициировали проверку, в ходе которой директор студгородка и несколько комендантов лишились своих мест, а студенты получили долгожданные комнаты.

«Сейчас нам удалось навести порядок в двух общежитиях из 10, – говорит Мария Колода. – В остальных зданиях ситуация, к сожалению, по-прежнему сложная».