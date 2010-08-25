Штрафстоянка у подъезда

Столичная власть продолжает бороться с автомобилистами. Сейчас она плотно взялась за тех, кто паркуется на тротуарах, а в будущем собирается окончательно изгнать машины из дворов. Но если первая мера похожа на заботу о пешеходах, то вторая выглядит, как попытка подтолкнуть буксующий проект «Народный гараж».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы выступил с инициативой ужесточить КоАП РФ, а конкретно часть первую статьи 27.13. Сейчас она позволяет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили с проезжей части. Машины, заехавшие на тротуар, трогать нельзя. Владельцу грозит разве что штраф в 300 рублей. Поэтому, чем больше лютуют эвакуаторы на мостовой, тем больше автомобилей на тротуарах и во дворах.

Парковок в городе катастрофически мало, а оставлять машины где-то приходится. Но они действительно мешают пешеходам, особенно молодым мамам с колясками, старикам и дворникам. Поэтому в Департаменте ЖКХ уверены, что в вопросе эвакуации при парковке на тротуаре москвичи их поддержат. Затем поддержат и Мосгордума с Госдумой (поправки в КоАП должны быть внесены на федеральном уровне).

Гораздо более спорный вопрос – запрет парковки во дворах. У многих пешеходов, что протискиваются мимо перегородившего тротуар джипа, в семье есть машина. И скорее всего, припаркована она на газоне под окном, возле детской площадки или в ракушке у дома, объявленной городскими властями вне закона.

«У меня, например, тоже была ракушка, – говорит депутат ГД Антон Беляков (фракция «Справедливая Россия»). – Приезжаю как-то вечером – замок спилен, летняя резина на улице валяется. Не только меня, но и всю Москву обманули. Мне не дали ничего вместо ракушки. У меня московские чиновники ассоциируются с карточными шулерами. Во что с ними ни играй, все равно обманут. Они бы лучше предложили прописать в КоАП принудительную эвакуацию транспортных средств, которые своей сигнализацией спать окрестным домам не дают. А в целом насчет парковки во дворах – жители сами способны навести порядок, без мэрских эвакуаторов. Поэтому, если предлагаемый Ю. Лужковым проект закона поступит в ГД, я буду голосовать против».

Госдума накануне выборов вряд ли проголосует за непопулярную в народе меру. И это может на какое-то время охладить пыл московского правительства. Но вряд ли оно совсем оставит эту идею. «Уж очень хочется властям посодействовать Дирекции по строительству и эксплуатации народных гаражей, – уверен Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Эта структура правительства Москвы строит себе недвижимость на деньги автовладельцев. Требует с каждого не меньше 350 тысяч рублей за машино-место. А права собственности на него не дает. Естественно, никто таких народных гаражей не хочет. Поэтому и пугают народ эвакуаторами во дворах – кто-то дрогнет, да и заплатит. Пугают уже давно: эта идея обсуждалась еще депутатами предыдущего созыва Мосгордумы. Им хватило ума положить под сукно этот совершенно одиозный документ.

Ни в одной стране нет законодательных норм, запрещающих человеку парковаться возле своего дома. До какой же наглости должны дойти власти, чтобы за наши же деньги создавать некую полицию, которая будет штрафовать и эвакуировать частные машины!»

Проблема с парковками стала такой напряженной, что власти Москвы начали делать попытки договориться с общественными организациями автомобилистов. На конец августа намечена их встреча с главой стройкомплекса В. Ресиным, где планируется составить документ, запрещающий сносить частные гаражи без предоставления альтернативного места для парковки на период строительства новых гаражей.

«Мы видим это так: управа выделяет стоянку, на которую все, кто стоял на данном месте, централизованно переезжают, – рассказывает председатель Ассоциации общественных и некоммерческих объединений автомобилистов Москвы Михаил Дейкун. – Заключаются договоры долевого участия с теми, кто хочет приобрести машино-место в собственность, пока строится народный гараж. Кто не хочет – может взять машино-места в аренду по городским расценкам. Люди надеются, что стоимость аренды будет не более 2500 рублей в месяц. Мы ведем переговоры с банками насчет ипотеки на приобретение «народных» гаражей. Сейчас при сносе старых боксов никакая компенсация не выплачивается. А ипотека даст дополнительные возможности для малоимущих граждан».

«Административные меры, запрещающие парковку во дворах, больнее всего ударят по неплатежеспособным москвичам, которые не могут выложить 350 тысяч рублей за народный гараж. Сделать их дешевле пока, увы, не получается, – считает депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. – Принять такой закон сейчас – значит, накалить социальную напряженность в городе. Не регулировать этот процесс совсем – значит, загрузить дворы машинами аж по крыши домов...»