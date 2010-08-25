Церковь для Тушинского вора

Волоколамское шоссе – маршрут известный. В основном для дачников. Представьте: проезжает этот дачник сначала солидное здание Гидропроекта, затем тащится между двумя институтами – авиационным и пищевым. Впереди его ждет череда жилых кварталов и судоходный мост, под которым протекает канал имени Москвы.

И только когда путник проедет мимо дома №128 по Волоколамскому шоссе, сделается у него на душе уютно и тепло. Поскольку по этому адресу расположилась прекрасная церковь. Настолько неожиданная для здешнего урбанистического пейзажа, что от этого становится прекраснее вдвойне.

Этот район называется Тушино. 14 июня 1608 года именно здесь расположился лагерем Лжедмитрий Второй, прозванный в честь этой местности Тушинским вором. Впрочем, не исключено, что это был уцелевший после народного восстания Лжедмитрий Первый. Во всяком случае, супруга Первого Лжедмитрия Марина Мнишек признала во Втором Лжедмитрии своего мужа. А Первый Лжедмитрий, в свою очередь, мог оказаться уцелевшим царевичем Дмитрием. Его признала мать царевича.

В любом случае в Тушине обосновался военный лагерь, и эта маленькая подмосковная деревня стала объектом пристального внимания мировой общественности.

До наших дней в этих местах сохранилась только церковь Спаса. Она довольно-таки новая. Ее построили в 1888 году. Но история этого храма сродни смутной истории самого села.

В 1934 году расстреляли последнего священника тушинской церкви – отца Александра Буравцева. После чего храм закрыли. С него содрали купол, вынули и растоптали дорогие иконостасы. Даже разорили погост. Руководили этими действиями три пьяных атеиста. Все они в течение десяти лет покончили с собой.

На колокольне устроили парашютную вышку. Она вышла невысокой, так что спортсмены часто разбивались насмерть. Их хоронили здесь же. Вскоре у бывшего храма образовалось новое кладбище – только вместо крестов в могилы были воткнуты пропеллеры.

В трапезной бывшего Спасского храма открыли сельский клуб. Его, недолго думая, назвали «Спас». А в конце прошлого тысячелетия церковь вновь освятили. Таинство совершил сам Патриарх Алексий Второй. Это был первый храм, освященный им уже в сане патриарха.