Что москвичи понюхают на службе?

Минобороны выступило с очередным предложением по гуманизации армии: оставлять солдат-срочников служить поближе к дому, а не отправлять их в другие регионы. Идея очень обрадовала московских призывников и их родителей, однако оказалась далеко не бесспорной.

Военное ведомство изо всех сил старается сделать армию привлекательнее. А пока свыше 200 тыс. молодых людей успешно уклоняются от службы, не реагируя на повестки и не появляясь по месту жительства. Лидируют по количеству уклонистов Москва и Московская область. Больше всего жителей самого благополучного российского региона пугает перспектива оказаться где-нибудь на далеких рубежах родины. Тем более за ее пределами, на какой-нибудь среднеазиатской военной базе.

Поэтому свежую инициативу военных комплектовать подразделения по территориальному принципу («где живешь – там и служишь») в столице восприняли как самую светлую мысль после сокращения срока службы до одного года. Обещанные к тому же выходные для солдат срочной службы, тихий час после обеда, гражданские повара и уборщики должны превратить службу во что-то вроде бойскаутского отдыха длиною в год. Военкомы надеются, что в таких условиях некоторая часть потенциальных призывников все же явится вовремя с повестками в столичные военкоматы.

На самом деле ситуация может только усугубиться. Надо решить раз и навсегда: что мы хотим? Иметь боеспособные Вооруженные силы или идти на поводу у трусливых плакс, которые считают себя избранными и не хотят месить грязь сапогами. Известно, что 90% москвичей не хотят отдавать своих детей на военную службу. Им вторят хитрые «правозащитники» – пусть, мол, умненькие ребята какую-то альтернативную работу выполняют. К примеру, подметают улицы под присмотром родителей. Лишь бы общественное мнение было спокойно. Это с точки зрения военной науки непрофессионально!

Действительно, войска не получат никакой отдачи от столичной молодежи, если она будет служить в окрестностях столицы. Эти рекруты воинами, к сожалению, так и не станут. «Когда человек служит дома, он, извините, наполовину служит, – считает генерал-майор авиации Николай Безбородов, экс-депутат Государственной думы четырех созывов. – Без реальных трудностей не формируется весь спектр морально-боевых качеств. К тому же при территориальном принципе человек ощущает себя защитником только своих города, района, области, но не России в целом».

Формирование отдельных национальных армий (например в Татарстане и Дагестане, дающих обычно наибольшее количество призывников) предсказывают некоторые военные и политики. Они спрашивают о том, кто будет защищать тысячи километров границ со среднеазиатскими республиками и – на малонаселенном Дальнем Востоке – границу с Китаем? «У нас все население и так сконцентрировано в Центральном округе. А за Уралом, например, людей мало, – предупреждает депутат Госдумы Геннадий Гудков (фракция «Справедливая Россия»). – Я не очень верю, что региональный принцип пройдет при дисбалансе в распределении населения на территории страны».

«Защищать родину надо по всему периметру. И на Востоке, и на Западе, – добавляет депутат Госдумы Виктор Илюхин. – Но к управлению Вооруженными силами пришли дилетанты, которые не понимают, что территориальный принцип для России губителен, и слепо копируют опыт Запада. Да, я и сам видел, как в Швейцарии солдат идет на выходные домой и несет пулемет на плече. А теперь представьте такое у нас на Кутузовском! К тому же, если некоторые столичные парни будут гулять в выходные по любимым ночным заведениям, армия месяца за четыре будет переполнена наркотиками. Подчеркну, это в особенности касается самого развращенного Московского региона».

В Москве и вокруг нее структура Вооруженных сил очень специфична. Здесь много десантных подразделений, частей ПВО, авиации, внутренних войск. «А как быть тем, кто мечтает служить во флоте? – спрашивает депутат Московской городской думы Инна Святенко. – Поэтому я считаю, что важен не столько территориальный принцип, сколько учет пожеланий призывника и его физических данных. А что касается разных послаблений в процессе службы вроде выходных... Знаете, когда у человека много свободного времени, он начинает придумывать, как им распорядиться, – и далеко не всегда с пользой для дела».

Впрочем, призывники и их родители, представляющие, как они всей семьей будут проводить выходные и при желании видеться в будни, рано обрадовались. В предложениях Минобороны много «мелкого шрифта». Например, по территориальному признаку, возможно, будут формироваться только учебные части, а дальше – куда пошлют. Не исключено также, что новые правила будут распространяться только на солдат-срочников, имеющих иждивенцев (включая детей или родителей-инвалидов). Окончательно все прояснится лишь тогда, когда идеи МО получат силу закона.