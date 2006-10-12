//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Музей революции, печатного дела и фруктов

Уютный уголок

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Музей революции, печатного дела и фруктов
Фото автора

Эта вывеска удивляет нас и сегодня: кажется, она немножечко того, несовременная. Каково же было прохожим при советской власти, когда среди безликих «гастрономов», «прачечных» и «вино-вод» вдруг встретишь вот такое! Ведь эта вывеска была тут и в семидесятые, и в оттепель, и при Иосифе Виссарионовиче. Потому что здесь давным-давно не фрукты, а музей «Подпольная типо­графия 1905 - 1906 годов».

Фрукты, конечно, тоже есть, но муляжи. В музее тщательно воссозданы приметы дореволюционной лавочки - витрины, конторка, чернильный прибор, пресс-папье. А в подвале стоит небольшой станок - «американка». На нем с 1905 по 1906 год печатали газету под названием «Рабочий». Владелец дома, некто К.М. Колупаев, ничего об этом не знал. Но Каландадзе был, конечно, в курсе. Более того, он сам, будучи большевиком-подпольщиком, всячески способствовал работе этого печатного учреждения. Руководили им старшие товарищи - Красин и Енукидзе.

Уникальность типографии в том, что она была единственной, которую так и не удалось раскрыть. В 1906 году большевики ушли из этого гостеприимного подвала - появилась возможность легальной работы, в том числе и издательской. А в 1924 году случайно обнаружилось, что и «американка», и набор шрифтов остались на своих местах - подпольщик Каландадзе свое дело знал. Никому и в голову не приходило заподозрить его фирму в чем-то незаконном. Тогда и решили сделать здесь музей, который дейст­вует и по сей день. Правда, сейчас акцент смещен с подпольных подвигов на собственно оптовую торговлю фруктами - сегодняшнему посетителю это гораздо интереснее. Но и на печатный станок поглядеть тоже стоит.

Главное же в этом музее - все равно не экспозиция, а вывеска. Она придает шумной и суетной Лесной улице уют тихой дореволюционной московской окраины. Кроме того, в музей еще нужно зайти, а вывеска доступна каждому прохожему и проезжающему на автомобиле. За что ей нижайший поклон.

 


 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Политика

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Российский сенатор Алексей Пушков попытался объяснить то, о чём не стали рассказывать власти США. Он предположил, почему посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман решил покинуть должность.

//В мире

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины при Зеленском

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины при Зеленском

Украинский предприниматель Игорь Коломойский обозначил главных претендентов на пост главы правительства при президенте Владимире Зеленском. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре с журналистами.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Смена миропорядка поможет выйти из кризиса, считают в Украине

Смена миропорядка поможет выйти из кризиса, считают в Украине

Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что миру следует пересмотреть взгляд на систему международного порядка. По его словам, смена миропорядка поможет глобальному сообществу выйти из кризиса.

//В мире

Военный источник раскрыл настоящую причину гибели морпехов ВСУ под Мариуполем

Военный источник раскрыл настоящую причину гибели морпехов ВСУ под Мариуполем

Версия Киева о том, что гибель четверых морпехов ВСУ под Мариуполем произошла по вине устроивших обстрел бойцов ДНР, не соответствует действительности. Об этом представителям СМИ рассказал военный источник.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Россия сможет на столетие отсрочить новый глобальный конфликт. Об этом говорится в предсказании советского менталиста Вольфа Мессинга, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Одиночество в ХХI веке. Как соцсети и сайты знакомств меняют нашу личную жизнь

Одиночество в ХХI веке. Как соцсети и сайты знакомств меняют нашу личную жизнь

Познакомиться с кем-то в век информационных технологий очень просто. Социальные сети, dating-приложения – все это заслуга интернета, который помогает миллионам людей искать собеседников, друзей и даже возлюбленных.

//Интервью

Актриса Арина Постникова: «О, я бы справилась и не с одним миллионом!»

Актриса Арина Постникова: «О, я бы справилась и не с одним миллионом!»

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Выжить после», «Восьмидесятые», «Остров», «Миндальный привкус любви», «Полное превращение», «Спасти Пушкина», «Мишель», «На пороге любви» и др.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Зеленский проводит срочное совещание из-за ситуации в Донбассе
2

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
3

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом
4

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
5

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры