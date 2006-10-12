Музей революции, печатного дела и фруктов

Эта вывеска удивляет нас и сегодня: кажется, она немножечко того, несовременная. Каково же было прохожим при советской власти, когда среди безликих «гастрономов», «прачечных» и «вино-вод» вдруг встретишь вот такое! Ведь эта вывеска была тут и в семидесятые, и в оттепель, и при Иосифе Виссарионовиче. Потому что здесь давным-давно не фрукты, а музей «Подпольная типо­графия 1905 - 1906 годов».

Фрукты, конечно, тоже есть, но муляжи. В музее тщательно воссозданы приметы дореволюционной лавочки - витрины, конторка, чернильный прибор, пресс-папье. А в подвале стоит небольшой станок - «американка». На нем с 1905 по 1906 год печатали газету под названием «Рабочий». Владелец дома, некто К.М. Колупаев, ничего об этом не знал. Но Каландадзе был, конечно, в курсе. Более того, он сам, будучи большевиком-подпольщиком, всячески способствовал работе этого печатного учреждения. Руководили им старшие товарищи - Красин и Енукидзе.

Уникальность типографии в том, что она была единственной, которую так и не удалось раскрыть. В 1906 году большевики ушли из этого гостеприимного подвала - появилась возможность легальной работы, в том числе и издательской. А в 1924 году случайно обнаружилось, что и «американка», и набор шрифтов остались на своих местах - подпольщик Каландадзе свое дело знал. Никому и в голову не приходило заподозрить его фирму в чем-то незаконном. Тогда и решили сделать здесь музей, который дейст­вует и по сей день. Правда, сейчас акцент смещен с подпольных подвигов на собственно оптовую торговлю фруктами - сегодняшнему посетителю это гораздо интереснее. Но и на печатный станок поглядеть тоже стоит.

Главное же в этом музее - все равно не экспозиция, а вывеска. Она придает шумной и суетной Лесной улице уют тихой дореволюционной московской окраины. Кроме того, в музей еще нужно зайти, а вывеска доступна каждому прохожему и проезжающему на автомобиле. За что ей нижайший поклон.



