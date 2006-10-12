//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Клубы без клубов дыма

Острый вопрос

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Анна НОВИКОВА ]

Клубы без клубов дыма

 

Для организаторов данного мероприятия - московской общественной организации «Центр социальных инициатив» - этот круглый стол по злободневной проблеме далеко не первый. В 11 крупных регионах России, где сосредоточен основной ресторанный бизнес, подобные форумы уже состоялись. Участие в них принимают рестораторы, представители  власти, здравоохранения. Теперь пришла очередь нашей столицы, сообщил  представитель Центра. 

А как у них?

Многие страны подписали рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком. Ратификация этого соглашения влечет за собой введение запрета на курение табака в местах общественного питания. Насколько эти меры будут жесткими, каждая страна должна решить сама. Так, в Шотландии тотальный запрет на курение в местах общественного питания ввели в марте этого года. Правда, результат озадачил - падение продаж алкоголя на 10%. В еде - на 3%. В Ирландии запрет действует уже полтора года. Штраф в 3000 евро заставляет посетителей выходить на улицу и курить в специально отведенных для этого вагончиках. Более половины владельцев пабов констатируют значительное падение объемов продаж, что повлекло за собой сокращения и увольнения работников. В Норвегии запрет на табакокурение действует в ресторанах и барах. Пачка сигарет стоит дороже, чем в какой-либо другой стране мира. Только почему-то, как свидетельствует статистика, количество курильщиков остается прежним.

А что у нас?

На рассмотрение в Государственную Думу РФ Людмилой Нарусовой внесена поправка, согласно которой курение табака будет запрещено в залах предприятий общественного питания. Владельцам ресторанов, кафе, баров, ночных клубов предложат или организовать специальные зоны для курящих, или ввести полный запрет на курение на своей территории.

Однако далеко не везде можно ввести раздельные зоны для курящих и некурящих. Например, на открытом воздухе. Значит, во многих случаях речь будет идти о полном запрете на курение. Из чего следует второй вопрос: а будет ли работать Закон в таком бескомпромиссном виде в России вообще, или мы, как обычно, ограничимся «штрафом на месте»?

Участники круглого стола пришли к выводу, что законопроект явно нуждается в серьезной доработке. Необходимо решение: компромисс, четкий и аргументированный, устраивающий и рестораторов, и законодателей, и, конечно, нас, посетителей тех самых «общественных мест». Как некурящих, так и курящих.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Политика

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Российский сенатор Алексей Пушков попытался объяснить то, о чём не стали рассказывать власти США. Он предположил, почему посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман решил покинуть должность.

//В мире

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины при Зеленском

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины при Зеленском

Украинский предприниматель Игорь Коломойский обозначил главных претендентов на пост главы правительства при президенте Владимире Зеленском. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре с журналистами.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Смена миропорядка поможет выйти из кризиса, считают в Украине

Смена миропорядка поможет выйти из кризиса, считают в Украине

Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что миру следует пересмотреть взгляд на систему международного порядка. По его словам, смена миропорядка поможет глобальному сообществу выйти из кризиса.

//В мире

В Киеве сообщили об уничтожении военными ДНР морпехов ВСУ под Мариуполем

В Киеве сообщили об уничтожении военными ДНР морпехов ВСУ под Мариуполем

В районе города Мариуполя под огнем бойцов Народной милиции самопровозглашенной ДНР накануне утром погибли четверо морских пехотинцев Вооруженных сил Украины. Такую версию озвучила киевская сторона.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Общество

Одиночество в ХХI веке. Как соцсети и сайты знакомств меняют нашу личную жизнь

Одиночество в ХХI веке. Как соцсети и сайты знакомств меняют нашу личную жизнь

Познакомиться с кем-то в век информационных технологий очень просто. Социальные сети, dating-приложения – все это заслуга интернета, который помогает миллионам людей искать собеседников, друзей и даже возлюбленных.

//Интервью

Актриса Арина Постникова: «О, я бы справилась и не с одним миллионом!»

Актриса Арина Постникова: «О, я бы справилась и не с одним миллионом!»

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Выжить после», «Восьмидесятые», «Остров», «Миндальный привкус любви», «Полное превращение», «Спасти Пушкина», «Мишель», «На пороге любви» и др.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Зеленский проводит срочное совещание из-за ситуации в Донбассе
2

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
3

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом
4

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку
5

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры