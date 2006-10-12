Клубы без клубов дыма

Для организаторов данного мероприятия - московской общественной организации «Центр социальных инициатив» - этот круглый стол по злободневной проблеме далеко не первый. В 11 крупных регионах России, где сосредоточен основной ресторанный бизнес, подобные форумы уже состоялись. Участие в них принимают рестораторы, представители власти, здравоохранения. Теперь пришла очередь нашей столицы, сообщил представитель Центра.

А как у них?

Многие страны подписали рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком. Ратификация этого соглашения влечет за собой введение запрета на курение табака в местах общественного питания. Насколько эти меры будут жесткими, каждая страна должна решить сама. Так, в Шотландии тотальный запрет на курение в местах общественного питания ввели в марте этого года. Правда, результат озадачил - падение продаж алкоголя на 10%. В еде - на 3%. В Ирландии запрет действует уже полтора года. Штраф в 3000 евро заставляет посетителей выходить на улицу и курить в специально отведенных для этого вагончиках. Более половины владельцев пабов констатируют значительное падение объемов продаж, что повлекло за собой сокращения и увольнения работников. В Норвегии запрет на табакокурение действует в ресторанах и барах. Пачка сигарет стоит дороже, чем в какой-либо другой стране мира. Только почему-то, как свидетельствует статистика, количество курильщиков остается прежним.

А что у нас?

На рассмотрение в Государственную Думу РФ Людмилой Нарусовой внесена поправка, согласно которой курение табака будет запрещено в залах предприятий общественного питания. Владельцам ресторанов, кафе, баров, ночных клубов предложат или организовать специальные зоны для курящих, или ввести полный запрет на курение на своей территории.

Однако далеко не везде можно ввести раздельные зоны для курящих и некурящих. Например, на открытом воздухе. Значит, во многих случаях речь будет идти о полном запрете на курение. Из чего следует второй вопрос: а будет ли работать Закон в таком бескомпромиссном виде в России вообще, или мы, как обычно, ограничимся «штрафом на месте»?

Участники круглого стола пришли к выводу, что законопроект явно нуждается в серьезной доработке. Необходимо решение: компромисс, четкий и аргументированный, устраивающий и рестораторов, и законодателей, и, конечно, нас, посетителей тех самых «общественных мест». Как некурящих, так и курящих.