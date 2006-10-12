Для кого скупают земли в Прибалтике?..

«Это фиктивный бюджет и дефицит тоже фиктивный, - критикует новый закон депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. - Он обеспечивает комфортную жизнь правительству. Доходная часть основного финансового документа сильно занижена». Так, кстати, было и в 2005 году. Тогда тоже «нарисовали» дефицит, а бюджет исполнили с профицитом в 19 млрд. рублей.

Признаки «занижения» в бюджете на каждом шагу. Например, засекречена реальная стоимость пакетов акций многих приватизируемых предприятий. По целому ряду налогов идет снижение поступлений в бюджет по сравнению с прошлым годом. Хотя ставки акцизов, например, на все виды алкоголя повышены, а городская казна этого в полной мере так и не почувствовала. Факт занижения доходной части зафиксировала также Контрольно-счетная палата города Москвы. Она утверждает, что резервов в доходной части минимум 45 млрд. рублей. Мосгордума «зажимает» деньги, хотя расходы на «социалку» - образование, питание учащихся и выплату пособий москвичам, воспитывающим детей, - обеспечены не в полном объеме!

Почему же депутаты «стоят за дефицит»? Оказывается, «недостающие» средст­ва мы занимаем в банках. Ком­мерческих банках, которые ко всему прочему съедают «процент» от городских денег. Случайно ли это? Кроме того, когда бюджет «неожиданно» оказывается в плюсе, часть средств уходит на погашение долга, а часть расписывается на городские нужды. И в дополнительном рассмотрении легче провести финансирование различных лоббиских проектов. Распределяя деньги нужным фирмам.

Но и нынешние траты, записанные в бюджете, вызывают много вопросов. «Есть расходы, которые не работают на развитие города, - продолжает Сергей Митрохин. - Например, инвестиции в другие регионы. Зачем Москва покупает земли в Болгарии и Прибалтике? Разве санаторий в Туапсе приобретен не для номенклатурных целей? Я также сделал запрос Лужкову по поводу финансирования строительства домов в Грозном. Что за благотворительность за счет москвичей?»

Игорь Антонов, председатель бюджетно-финансовой комиссии МГД, напротив, думает, что «город должен решать государственные задачи по развитию страны». Поэтому столичное правительство и строит дома и в Московской, и в Ивановской областях. Даже Питеру рублем помогает. Тем временем дома средств по-прежнему не хватает на строительство бесплатного муниципального жилья, на программу переселения москвичей из ветхого и пятиэтажного жилого фонда. Страдает социальная ипотека.

Недостаточно денег и на дорожное строительство. На борьбу с пробками сейчас ­отпущено 45 млрд. рублей. По оценкам экспертов, чтобы стабилизировать ситуацию в городе, в год надо выделять 60-70 млрд. рублей. Без ­метро столичным окраинам совсем худо. Но на прокладку новых линий заложено около 13 миллиардов, хотя нужно - 23! Остается надеяться, что депутаты внесут в документ толковые поправки. А жизнь неизбежно внесет свои...