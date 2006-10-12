«Люди в черном» атакуют

Активность сомнительных людей вокруг столичных образовательных учреждений заставляет насторожиться. Как будто что-то происходит, висит в воздухе, а в мыслях вертится страшное воспоминание о Беслане. За последние полгода в столице произошло 38 серьезных ЧП на территории школ. По данным начальника Управления вневедомственной охраны при ГУВД Москвы Александра Благова, кнопка тревожной сигнализации срабатывает в образовательных учреждениях по 150-200 раз в день! Трагических последст­вий в большинстве случаев удавалось избежать.

Так, 19 сентября у входа в школу №1268 в толпе родителей появился никому не знакомый мужчина. Папа одного из учеников - сотрудник правоохранительных органов - заметил у него под одеждой оружие (как выяснилось позже, это был боевой пистолет с глушителем, с собой у школьного «гостя» было 12 патронов). Родитель повалил нарушителя порядка на землю, подоспевший охранник помог обезоружить его. В Юго-Восточном и Центральном округах были случаи, когда мужчины в масках пытались ночью влезть в здания образовательных учреждений. В 4 часа утра 12 сентября такие «люди в черном» забрались в школу №482. Их спугнул охранник, делавший обход. Что нужно подобным злоумышленникам в школе? Как утверждают в конфиденциальных беседах сотрудники милиции, дело здесь не только и не столько в желании поживиться школьным имуществом...

Несчастья пока не произошло - и это уже говорит о том, что охрана московских школ стала значительно лучше. Как пояснил замруководителя столичного Департамента образования Евгений Кушель, после бесланских событий вокруг всех «детских» учреждений поставили прочные закрывающиеся заборы. В каждой школе есть кнопки тревожной сигнализации. Разработаны все необходимые нормативные документы. Назначены заместители директора, которые решают только вопросы безопасности. За физическую охрану отвечают част­ные предприятия, проходящие жесткий отбор, и сотрудники вневедомственной охраны. Но не все так уж безоблачно.

Не хватает денег на установку видеонаблюдения в тех школах, где заборы смонтировать нельзя или их явно недостаточно. Во многих школах за безопасность по-прежнему отвечают сторожа - «дедули» и «бабули». За охрану учеников платят их родители. Есть в Москве районы, где олигархи не живут и в школы ходят дети из семей с достатком ниже среднего. Там качество охраны хромает. Небогаты и родители малышей, которые ходят в садик (состоятельные москвичи предпочитают нанимать нянь). Департамент образования давно предлагает финансировать охрану детсадов из городского бюджета. Но пока это только планы.