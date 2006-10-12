Подземная «Красная стрела»

«Красная стрела» позиционируется как «уникальный музей на колесах». Судите сами: из уникального там - отсутствие рекламы (такое в подземке редко увидишь), плакаты с историей «Красной стрелы» (как показывает опыт других фирменных поездов - «Курской дуги» и «Народного ополченца», эти постеры скучноватые), желтые поручни и красные сидения, а также «боевая раскраска», как у настоящего поезда «Москва - Петербург». В общем, вагончики забавные. Но определения «шедевральный», «исключительный» и даже «интересный» к ним явно не подходят.