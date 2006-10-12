Москвичи духовно мертвы?

- В вашем городе много людей, к которым я нежно отношусь. Они - молодцы, делают карь­еру и занимаются одновременно массой дел, зачастую очень интересных. Но им там трудно. Москва - место не для тех, кто живет, а для тех, кто работает. Мне кажется, мир москвичей какой-то искусственный, это нехорошая, может быть, даже вредная среда для жизни. Люди там становятся нервными, злыми и безумно напряженными. Впрочем, у них нет выбора: город диктует свои законы.

Все в этом городе направлено на движение, увеличение скорости. Темп постоянно растет. Промедление смерти подобно. Мегаполис превратился в какую-то огромную, сумасшедшую, постоянно куда-то несущуюся сороконожку, все лапки которой устремлены в разные стороны. Вот обычная ситуация: куда-то спешишь, летишь, а потом бац - и попадаешь в пробку и стоишь целый час. Оказывается, зря спешил. И при этом ты продолжаешь куда-то торопиться, но опять попадаешь в пробку и опять куда-то спешишь... Ерунда какая-то выходит. Замкнутый круг. Главная проблема вашего города, на мой взгляд, в том, что движение это - броуновское, оно хаотично и бесцельно. А по большому счету и вовсе иллюзорно. Все куда-то стремятся, но не знают, куда и зачем. Думаю, если б знали, - не факт, что стремились бы. В результате Москва распадается, становится деструктивной.

Смею думать, что у петербуржцев внутренний мир богаче, чем у москвичей. Мы находим время, чтобы остановиться, посмотреть по сторонам, подумать. Москвичи не понимают, что нужно оставлять время и для себя. Делать остановку. Иначе превращаешься в машину - и начинаешь умирать духовно. У меня тоже был период, когда я только работал. Но, посмотрев на этот период здраво и всерьез, понял; я бежал от самого себя - к другому себе. Разве это не бессмысленно?

Москва была очень хорошим городом, когда я там учился и жил. Но от той столицы ничего не осталось. Теперь я вернулся в Петербург и больше не хочу находиться в Москве. Мы - люди, обитающие не в столице, - всегда приходим к выводу, что принципиально НЕ ХОТИМ жить по-московски.



