Кудринский небоскреб

«Источниками вдохновения в этой работе были... не только классические постройки, но и архитектура древнерусских сооружений, прежде всего таких, как колокольня Ивана Великого и колокольня Новодевичьего монастыря, церковь Вознесения в Коломенском и башни Московского Кремля», - писал создатель той высотки Михаил Васильевич Посохин. Персонаж для москвичей скорее негативный. То есть губитель Кремля (он там построил Дворец Съездов) и Собачьей площадки (по ней прошел Новый Арбат).

Увы, все так. Но на экваторе столетия, когда высотки создавались, Посохин был, что называется, простым советским архитектором, ничем себя не запятнавшим, не скомпрометировавшим. Который очень уж хотел создать шедевр и вовсю играл объемами. Ведь настоящий памятник русской архитектуры - это, как правило, не один дом (храм, терем), а несколько. С одной стороны взглянешь, с другой, с третьей - отовсюду увидишь разные, казалось бы, строения. Увлекательный аттракцион - гулять вокруг такого памятника, обходить его вокруг, отходить от него подальше, подниматься на пригорочки. Архитектура плавно перекатывается из одного в другое. Именно плавно. Не найти ни одной точки, с которой здание воспринималось бы как грубая эклектика.

В отличие от дома на Котельнической набережной, от Университета, от других высоток здание на площади Восстания бедно легендами. Здесь, на стройке, заключенные не замуровывали прорабов в стены. А прорабы, соответственно, не замуровывали заключенных (такой миф сложился про высотку на Котельнической и Университет). Строители-невольники не делали из жести крылья, не забирались на шатер высотки и не сигали с него вниз, подобно легендарным первым русским авиаторам (как на Котельнической набережной). Впрочем, и тут обитали легендарные личности. К примеру, один выдающийся советский доктор. Его имя знает каждый, хотя мало кому придет в голову, что человек, носящий это имя, жил в Москве, притом сравнительно недавно. Это доктор Борис Вотчал, изобретатель знаменитых капель.

Вотчал поучал своих студентов: «Запомните, если вас когда-нибудь позовут на консилиум и там коллеги разделятся на две группы - первая за один какой-нибудь диагноз, а вторая - за другой, ни за что не присоединяйтесь ни к одной из этих партий. Всегда выдвигайте свою, третью версию. И если когда-нибудь вы окажетесь правы (а такое возможно), то этот случай запомнят навсегда». Возможно, как раз этим принципом и руководствовался Михаил Посохин, проектируя кудринскую высотку.