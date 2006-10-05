Где вы, гости «недорогие»?

За последние два года столица лишилась нескольких десятков тысяч гостиничных номеров: закрылись гостиницы «Интурист», «Москва», «Россия», «Минск», «Украина», «Киевская»... В обновленных отелях заблистают звездами койкоместа мирового класса, числом, увы, поменее, зато ценою подороже. В гостинице «Москва», например, где в советские времена насчитывалось больше 1000 номеров, планируется лишь 150. В «России», где было более 5000 мест для туристов, останется всего несколько сотен. Список можно продолжать. На сегодняшний день открыто уже больше дюжины новых пятизвездочных отелей. С учетом перспективных реконструкций в ближайшее время появятся еще два десятка. Тенденция налицо: недорогие гостиницы заменяют отели класса «люкс».

Обычно это объясняют рыночной конъ­юнктурой. Москва стала международным деловым центром, и людям, которые ведут здесь бизнес, нужны дорогие гостиницы. С другой стороны, подобная тенденция идет вразрез с интересами москвичей и запросами туризма как отрасли. Сегодня в дефиците дешевые гостиничные номера. Мэр Лужков официально заявляет, что к 2010 году рассчитывает принимать в Москве до 5 млн. туристов, большинство из которых - представители среднего класса. Мысль хорошая, основные деньги в туризм во всех странах, как правило, приносят не деловые посетители, а именно туристы среднего класса. Да вот только разместить «недорогих» гостей уже практически негде. Даже по европейским меркам пятизвездочные отели для них дороги.

На самом деле и строительство пятизвездочных гостиниц - не самый прибыльный в мире бизнес. Застройщики-отельеры, работающие в Москве, вынуждены брать кредиты на долгие сроки, под солидные гарантии. Только на этих условиях инвесторы сегодня соглашаются вкладываться в гостиничный бизнес, причем в самый верхний сегмент рынка. Где уж тут трехзвездочным отелям тягаться! Рынок, как оказалось на поверку, сам по себе ничего не регулирует. Что еще интереснее: застройщики, как правило, ко всему прочему пользуются целевыми, невозвратными средствами из бюджета. Если столичное правительство вкладывается в гостиничный бизнес, то почему бы не направить эти деньги на то, что действительно нужно городу - на дешевые номера? Кроме того, «малозвездные» гостиницы могли бы строить инвесторы «средней руки» - с двумя - пятью миллионами долларов. Они на самом деле готовы вкладываться в этот бизнес. Но дело не идет по банальной причине - чиновникам лень с ними возиться: это хлопотно, не слишком выгодно, а проблем целый вагон...

И теперь столичные власти заявляют, что тремстам дешевым отелям быть. Верится с трудом. В прошлом году Москва провела аукцион на право подготовить документацию для строительства трехзвездочных отелей. Из 25 предложенных участков реализовано 16. Причем на распределенных площадях дело не дошло пока не только до реального строительства, но и до реальных проектов - компании просто сделали перспективные вложения. Такая судьба ждет и новые участки?