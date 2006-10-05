Зачистки в центре столицы

На самом деле предложения чиновников и избранников весьма скромные. В декабре 2004 года был запрещен въезд грузовиков (более 1 тонны) за черту Третьего транспортного кольца в дневное время. В центр города такой транспорт мог попасть только по спецпропускам. Власти признали эти меры успешными (хотя официальных итогов не подведено, экологическая эффективность не посчитана) и собираются продолжать такую политику. Планируется ввести ограничения на въезд в отдельные зоны.

Марина Вакула, замруководителя Департамента природопользования столицы, пояснила, что на некоторые территории не будут пускать транспорт стандартом ниже евро-2. Запрет коснется дешевых отечественных автомобилей и части древнего парка российского и импортного автопрома. «Дорогу перекроют всем ниже евро-2: и грузовикам, и общественному транспорту, и международным, междугородным автобусам, - комментирует Вера Степаненко, председатель Комиссии Мосгордумы по экологической политике. - На защищенные территории смогут въехать только те «чадящие» автолюбители, которые в этих районах прописаны». Какие именно площади будут «оцеплены» - пока неизвестно. Чем грязнее зона, тем выше вероятность того, что она окажется «за баррикадами».

Контролировать въезд машин на защищенные территории собираются с помощью «безлюдных» технологий. Камеры будут отслеживать нарушителей, которым потом на дом станут высылать квитанции с нешуточными штрафами. Водителям «сомнительных» машин (например, «семерка» с карбюратором не соответствует евро-2, а «семерка» с инжектором дотягивает до стандарта) придется получать в ГИБДД элект­ронную карточку, которая станет посылать камере-наблюдателю сигнал о том, нужно ли штрафовать автомобиль. Владельцам машин, не относящимся к евро-2, которые все-таки захотят въезжать на защищенные территории, нужно будет устанавливать дополнительное оборудование, очищающее выхлопы, стоимостью 100-200 долл. И обращаться в ГИБДД за карточкой-пропуском.

Реализация такого проекта влетит городу не в один миллиард рублей. А стоит ли игра свеч? Пробок меньше точно не станет: движение будет блокировано вокруг территорий с ограниченным въездом. Дорожная ситуация в городе только ухудшится. Как известно, загрязнение, производимое машинами, зависит не только от стандарта, к которому принадлежит автомобиль, но и от того, как он едет. В пробке машины чадят особенно сильно. Закры­тые площади окажутся в плотном кольце из машин, и всю грязь ветром будет сносить от затора на «искусственно очищенные» территории. Реальный эффект от «блокирования» отдельных территорий не посчитан. Предполагается, что если к 2010 году удастся пересадить часть москвичей на метро, улучшить качество топлива в столице и ограничить въезд на отдельные территории, загрязнение уменьшится на 10%. Больше никаких конкретных данных об эффективности проекта нет! Итак, власти предлагают нам вместо реальных мер, которые решат самые острые городские проблемы - экологическую и транспортную, - эдакие проекты-игрушки. Игрушки очень дорогие.