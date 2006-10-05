Клумба для цветов жизни

На первом месте в планах столичных властей стоит повышение рождаемости (сегодня на одного москвича приходится «0,8 ребенка»). На порядок увеличатся различные выплаты многодетным, патронатным и опекун­ским семьям (точный список пока не утвержден). Вырастет число квартир, предоставляемых по программе «Молодой семье - доступное жилье», в которой разрешат участвовать людям до 35 лет (а не до 30, как раньше). Есть идея строительст­ва «социальных домов», где за низкую плату смогут снимать жилье семьи с небольшими доходами. Власти попытаются решить проблему поиска работы, стоящую перед многими женщинами с детьми: будут приняты московские законы, по которым работодателям станет выгодно брать на разные должности таких мам.

Юных москвичей хотят сделать самыми здоровыми детьми в стране: в 2007 году у каждого ребенка появится «Паспорт здоровья», в котором отразятся все аспекты физического развития. От диспансеризации не убегут даже самые недисциплинированные ученики. Детей из многодетных семей обеспечат бесплатными лекарствами. Несколько сотен миллионов рублей в Программе заложено на улучшение питания школьников. На одном из заводов даже будут выпускать молоко в специальных пачках, предназ­наченное исключительно для питания детей в школах. Но не молоком единым... «Деятелям культуры, создающим произведения для юной публики, будем выделять особые гранты, - хвастается Людмила Швецова, руководитель комплекса социальной сферы г. Москвы. - Для тех же, кто захочет творить сам, откроют специальные образовательные центры, где каждый сможет реализовать свой потенциал. Количество детей, бесплатно посещающих театры и музеи, многократно увеличится».