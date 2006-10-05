Квартирный насос

Власти давно гадают, как лучше взимать налог на недвижимость, особенно в городах федерального значения: в Москве и в Питере. Полтора года назад ведомство Грефа предложило брать 1% от коммерческой стоимости жилья. То есть имеешь квартиру за сто тысяч баксов - 1000 долларов в год отдаешь в казну. К слову, примерно такие ставки приняты в США. Только там подобный налог могут заплатить и безработные со своего пособия, а у нас для пенсионеров это едва ли не весь их годовой доход - да еще коммунальные платежи постоянно растут. С этим проектом решили повременить до 2007 года. И вот теперь - новое «веселое» предложение.

Проблема в Москве действительно существует. Половина квартир в столице приобретается для того, чтобы пустовать. В этих жилищах растут не дети, а деньги. Поможет ли введение налога на «добавочную» квартиру? Очень сомнительно. Вкладывать средства в «бетон» все равно выгодно. Во-первых, потому, что больше некуда. Финансовые игры не для всех. А жилая площадь - это и твердая валюта, и свой собственный «пенсионный фонд», молодым приданое и так далее. Во-вторых, даже самый зверский налог ниже роста цен на недвижимость. Конечно, власти это понимают. Но тему с налогом все равно гнут. Потому что хоть квартир и не прибудет, зато казна пополнится. Да и то надолго ли? Москвичи в массе своей, чтобы не платить лишнего, ринутся переписывать квартиры на детей и родственников. Будущий налог на имущество будет федеральным. Москве это не даст ничего. И не исключено, что город­ские власти, чтобы поучаствовать в «регулировании рынка», введут какие-то специальные местные налоги. В какие конкретно суммы выльются новые инициативы властей - пока сказать трудно. Одно понятно, что о «копеешных» выплатах по справке БТИ москвичам очень скоро придется забыть.

Аргумент риэлторов

Константин Апрелев, вице-президент Россий­ской гильдии риелторов:

- Прогрессивный налог нужен. Только он должен быть привязан не к количеству квартир, а к метражу жилых помещений. В городе необходимо установить социальную норму на одного человека - «квадраты», за которые вообще не нужно платить. Допустим, 12-30 кв.м. А остальную площадь, которой владеет человек, можно обложить прогрессивным налогом. Это позволит, с одной стороны, реально получать налоги с тех, у кого есть средства, с другой стороны, защитить малоимущих и «бесквартирных».