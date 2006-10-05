Старые брюки – в хорошие руки

Сначала выяснила, что старые вещи можно отнести в комиссионный магазин. Как ни странно, в Москве они еще остались: сейчас открыто около 15. Правда, совсем уж «раритеты» типа бабушкиной любимой юбки там не возьмут. Оценщики смотрят прежде всего на то, понравится ли она потенциальному покупателю. Если вещь продать не удается, владельцы обычно передают ее в благотворительные организации. Любопытная разновидность комиссионок - магазины ношеных элитных вещей, где принимают ненужную одежду исключительно дорогих марок. Туда можно отнести, например, надоевшее платье от Валентино.

Отдавать вещи нуждающимся - еще один приемлемый вариант. Как сообщили в городском Департаменте социальной защиты населения, сегодня в Москве открыто 23 пункта, где принимают старую одежду, которую впослед­ствии через социальные учреждения раздают малоимущим. Адреса этих пунктов можно найти на сайте Департамента www.kszn.ru. Ничего сложного в сдаче старой одежды нет: сотрудники пункта сами ее выстирают и продезинфицируют. Охотно возьмут одежду в детских домах, а также некоторых детских клиниках (например, в Российской детской клинической больнице).

Принимают старые вещи и многие храмы нашего города. Те, кто возьмет ношеную одежду, размещают свои сообщения в Интернете - доски объявлений пестрят фразами вроде «охотно приму в дар теплые вещи для ребенка 5 лет».

Но есть и более экстравагантные способы. Наткнулась на объявление: «студент-дизайнер ищет вещи для практики по перекраиванию». Никогда не думала, что мои шмотки способны помочь кому-то реализовать творческий потенциал! Тряпье иногда принимают небольшие частные киностудии, которым нужны реквизит и костюмы. А еще старые вещи сдают... в Московский зоопарк. Их относят в обезьянник, потому что приматы (как и их «старшие братья») очень любят наряжаться.

На Западе люди, сдав определенное количество вещей, получают скидки на покупки в крупных магазинах, а старая одежда становится элементом огромной индустрии секонд-хенда: обретает новую жизнь. В России секонд-хенд - это исключительно то, что привозят из-за границы. Наладить столь выгодное и важное дело внутри страны пока не удалось. А жаль.