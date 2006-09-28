Через центр Москвы… лесом

Драматург и краевед Загос­кин восхищался ими: «Пред­ставьте себе поросшее сплошным лесом ущелье, мрачное и глубокое для всякого человека с хорошими глазами и почти бездонное для того, кто имеет несчастие быть близоруким». Михаил Загоскин не преувеличивал.

Этот сад в старой Москве был одним из излюбленных мест для гуляний. Немало самых разных москвичей, и знаменитостей, и заурядных обитателей, предпочитали этот сад всем остальным местам прогулок. К примеру, композитор Бородин писал: «Мне Нескучное ужасно полюбилось: там есть три сада самые разнохарактерные: дворцовый, кокетливый и комфортабельный цветник... роскошный парк, раскинутый на гористой местности, роща - совсем рустическая, где не видно ни следа культуры... Вследствие этого Нескучное никак не надоедает». Любил Нескучное и историк В. Ключевский. «Господи, как здесь хорошо! Как хорошо!» - частенько приговаривал он, совершая здесь прогулки. И даже посвятил Нескучному стихотворение.

Иван Тургенев вдохновлялся тут, когда писал свою лирическую повесть «Первая любовь». И знаменитый сад упоминается уже в самом начале первой главы. Николай Тарасов, меценат, предпочитал прогуливаться там с Алисой Коонен. А книгоиздатель Сытин именно в Нескучном романтично объяснился со своей будущей супругой (правда, оказавшейся впоследствии сварливой и сквалыжной женщиной). Но в этом сад, естественно, не виноват. Сами по себе прогулки по Нескучному не предвещают ничего дурного.