На волне - как на войне
В столице можно арендовать 100 м2 за 28 копеек!
№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
Масштабные проверки уже начались. Громкой акцией стал рейд Росприроднадзора в Серебряный бор. «Мы выехали на реку - там стоят дебаркадеры вообще без документов, - рассказывает Олег Митволь, замглавы Росприроднадзора. - Тут и гостиницы для гастарбайтеров, само собой, без канализации (то есть все нечистоты сливаются прямо в реку. - «АН»), и баржи новых русских. На одной нас предупредили, что она принадлежит руководителю «ДОН-Строя» Дмитрию Зеленову. Внутри нее все отделано мрамором, такого даже в фильмах про красивую жизнь не увидишь, а канализации все равно нет. Можно представить, как установка дебаркадеров влияет на экологию. Если мэр хочет их совсем убрать, это его личное дело, наша задача - проверить дебаркадеры, выявить нарушения и наказать». Заявка хорошая, только работы в этой области - поле непаханое. И заведено пока только одно (!) уголовное дело.
Неудовольствие Лужкова дебаркадеры вызывают уже давно. Но убрать их за черту города до сих пор не смог. Градоначальник, оказывается, на реке не хозяин, ее водная гладь - в федеральном подчинении. И арендная плата за стоянку судов устанавливается федеральными властями. В прошлом году она составляла 2800 руб. за квадратный километр, то есть для дебаркадера - несколько копеек в год. За аренду такой же площади в тех же районах на суше пришлось бы заплатить 1-3 млн. долларов в год! При такой арифметике остается удивляться, что дебаркадеры не стоят стройными рядами по всей Москве-реке (официально зарегистрировано только 254). Этот бум, вероятно, сдерживает «мутность» нынешнего речного законодательства, а также угрозы со стороны городских властей «отключить свет» - отказаться продлевать контракты на оказание коммунальных услуг.
Сегодня борьба разгорелась, в сущности, вокруг двух десятков коммерческих дебаркадеров в центре, особенно на Фрунзенской набережной. Был период, в 2005 году, когда власти города не могли контролировать лицензирование, и разрешения выдавало Московско-Окское бассейновое управление. Тогда многие владельцы дебаркадеров получили документы, действующие до 2015, до 2020 годов. Сейчас, как говорят в мэрии, эти разрешения проверяются на предмет законности. Но отозвать их будет не так-то просто.
Городские власти, наученные опытом, решили не допустить подобной ситуации в районе будущего «Сити» - и уже выпустили постановление «О запрете размещения стационарных плавсредств в зоне Краснопресненской набережной и набережной Т. Шевченко». В том же постановлении Департаменту ЖКХ Москвы не рекомендовано продлевать в следующем году уже существующие договора. Ощущается давление и на федеральных чиновников - получить лицензию владельцам дебаркадеров сейчас практически невозможно.
Хорошо или плохо это для города? С одной стороны, дебаркадеры действительно загрязняют реку. Но отсутствие канализации, пожалуй, единственный их недостаток, который можно устранить. Москвичи привыкли к симпатичным и недорогим (во многом - за счет низкой арендной платы) ресторанам на реке. Для Европы кафе, казино и даже жилые дома на воде - обычное дело. В Петербурге дебаркадеры, на которых организована нормальная канализация, приносят в казну города почти миллион долларов в год. И для столицы эти деньги были бы не лишними.
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