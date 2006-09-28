На волне - как на войне

Масштабные проверки уже начались. Громкой акцией стал рейд Росприроднадзора в Серебряный бор. «Мы выехали на реку - там стоят дебаркадеры вообще без документов, - рассказывает Олег Митволь, зам­главы Росприроднадзора. - Тут и гостиницы для гастарбайтеров, само собой, без канализации (то есть все нечистоты сливаются прямо в реку. - «АН»), и баржи новых русских. На одной нас предупредили, что она принадлежит руководителю «ДОН-Строя» Дмитрию Зеленову. Внутри нее все отделано мрамором, такого даже в фильмах про красивую жизнь не увидишь, а канализации все равно нет. Можно представить, как установка дебаркадеров влияет на экологию. Если мэр хочет их совсем убрать, это его личное дело, наша задача - проверить дебаркадеры, выявить нарушения и наказать». Заявка хорошая, только работы в этой области - поле непаханое. И заведено пока только одно (!) уголовное дело.

Неудовольствие Лужкова дебаркадеры вызывают уже давно. Но убрать их за черту города до сих пор не смог. Градоначаль­ник, оказывается, на реке не хозяин, ее водная гладь - в федеральном подчинении. И арендная плата за стоянку судов устанавливается федеральными властями. В прошлом году она составляла 2800 руб. за квадратный километр, то есть для дебаркадера - несколько копеек в год. За аренду такой же площади в тех же районах на суше пришлось бы заплатить 1-3 млн. долларов в год! При такой арифметике остается удивляться, что дебаркадеры не стоят стройными рядами по всей Москве-реке (официально зарегистрировано только 254). Этот бум, вероятно, сдерживает «мутность» нынешнего речного законодательства, а также угрозы со стороны городских властей «отключить свет» - отказаться продлевать контракты на оказание коммунальных услуг.

Сегодня борьба разгорелась, в сущности, вокруг двух десятков коммерческих дебаркадеров в центре, особенно на Фрунзенской набережной. Был период, в 2005 году, когда власти города не могли контролировать лицензирование, и разрешения выдавало Московско-Окское бассейновое управление. Тогда многие владельцы дебаркадеров получили документы, действующие до 2015, до 2020 годов. Сейчас, как говорят в мэрии, эти разрешения проверяются на предмет законности. Но отозвать их будет не так-то просто.

Городские власти, наученные опытом, решили не допустить подобной ситуации в районе будущего «Сити» - и уже выпустили постановление «О запрете размещения стационарных плавсредств в зоне Краснопресненской набережной и набережной Т. Шевченко». В том же постановлении Департаменту ЖКХ Москвы не рекомендовано продлевать в следующем году уже существующие договора. Ощущается давление и на федеральных чиновников - получить лицензию владельцам дебаркадеров сейчас практически невозможно.

Хорошо или плохо это для города? С одной стороны, дебаркадеры действительно загрязняют реку. Но отсутствие канализации, пожалуй, единственный их недостаток, который можно устранить. Москвичи привыкли к симпатичным и недорогим (во многом - за счет низкой арендной платы) ресторанам на реке. Для Европы кафе, казино и даже жилые дома на воде - обычное дело. В Петербурге дебаркадеры, на которых организована нормальная канализация, приносят в казну города почти миллион долларов в год. И для столицы эти деньги были бы не лишними.