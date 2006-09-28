«Россия» в руинах. Уцелеет ли храм?

Там, где стояла гостиница «Россия», все разрыто - ведутся интенсивные глубинные работы. Планы грандиозные: вся улица Варварка, включая расположенные на ней торговые ряды ХIХ века (что в ста метрах от Василия Блаженного), превратится в пятизвездочный гостиничный комплекс с внушительными подземными помещениями. А пока здесь работают свайные молоты, сотрясающие все кругом. От этих «микроземлетрясений» может измениться уровень грунтовых вод. И тогда катастрофы не избежать. В Комиссии по реставрации собора при научно-методическом совете Федерального агентства по культуре говорят, что храм уже сейчас не в лучшем состоянии. Глубокие трещины в стенах, накренившаяся колокольня - и вот теперь фундамент, «подорванный» строительством. Впрочем, в Управлении делами президента эти опасения называют беспочвенными.

Хотя год назад начальник службы ФСО и комендант Кремля специально приглашали диггеров поработать на подведомст­венной им территории. «Почти половина кремлев­ских построек - в кризисном состоянии, - рассказывает руководитель «Диггер-Спаса» Вадим Михайлов. - Мы обнаружили трещины, опускание грунтов. Здания стоят влажные - они не «дышат». При строительстве бункеров под Кремлевским дворцом съездов и Манежной площадью старинные подземные коммуникации заделывались. В результате образовалась плотина на значительной глубине от Манежного комплекса в сторону гостиницы «Москва». Из-за этого страдает и Кремль, и храм. На Лобном месте идет деформация грунта. А рядом протекает Неглинка. Нужно срочно изучать фундамент храма с помощью сейсмологической аппаратуры, пока не произошло непоправимое. На соборе могут появиться вертикальные разрывающие трещины».

Столичные власти стояли перед дилеммой: либо взяться за уже одобренный проект строительства гостиничного комплекса (стоимость 500 млн. долл.), либо сберечь архитектурный комплекс Красной площади, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Их выбор известен.

«Провальная» статистика

Под угрозой уйти под землю в Москве не только Василий Блаженный, но и многие другие объекты. За последние 40 лет в Москве зарегистрировано около 50 крупных провалов грунта. В марте нынешнего года случилось 4 таких ЧП, в сентябре -3. На днях на ул. Академика Королева из-за прорыва железобетонной трубы под землю ушел автомобиль.