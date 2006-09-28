//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

«Россия» в руинах. Уцелеет ли храм?

Варварские планы на Варварку

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

«Россия» в руинах. Уцелеет ли храм?

Там, где стояла гостиница «Россия», все разрыто - ведутся интенсивные глубинные работы. Планы грандиозные: вся улица Варварка, включая расположенные на ней торговые ряды ХIХ века (что в ста метрах от Василия Блаженного), превратится в пятизвездочный гостиничный комплекс с внушительными подземными помещениями. А пока здесь работают свайные молоты, сотрясающие все кругом. От этих «микроземлетрясений» может измениться уровень грунтовых вод. И тогда катастрофы не избежать. В Комиссии по реставрации собора при научно-методическом совете Федерального агентства по культуре говорят, что храм уже сейчас не в лучшем состоянии. Глубокие трещины в стенах, накренившаяся колокольня - и вот теперь фундамент, «подорванный» строительством. Впрочем, в Управлении делами президента эти опасения называют беспочвенными.

Хотя год назад начальник службы ФСО и комендант Кремля специально приглашали диггеров поработать на подведомст­венной им территории. «Почти половина кремлев­ских построек - в кризисном состоянии, - рассказывает руководитель «Диггер-Спаса» Вадим Михайлов. - Мы обнаружили трещины, опускание грунтов. Здания стоят влажные - они не «дышат». При строительстве бункеров под Кремлевским дворцом съездов и Манежной площадью старинные подземные коммуникации заделывались. В результате образовалась плотина на значительной глубине от Манежного комплекса в сторону гостиницы «Москва». Из-за этого страдает и Кремль, и храм. На Лобном месте идет деформация грунта. А рядом протекает Неглинка. Нужно срочно изучать фундамент храма с помощью сейсмологической аппаратуры, пока не произошло непоправимое. На соборе могут появиться вертикальные разрывающие трещины».

Столичные власти стояли перед дилеммой: либо взяться за уже одобренный проект строительства гостиничного комплекса (стоимость 500 млн. долл.), либо сберечь архитектурный комплекс Красной площади, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Их выбор известен.

«Провальная» статистика

Под угрозой уйти под землю в Москве не только Василий Блаженный, но и многие другие объекты. За последние 40 лет в Москве зарегистрировано около 50 крупных провалов грунта. В марте нынешнего года случилось 4 таких ЧП, в сентябре -3. На днях на ул. Академика Королева из-за прорыва железобетонной трубы под землю ушел автомобиль.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//Новости СМИ2

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Шоу-бизнес

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

//Здоровье

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//В мире

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

//Шоу-бизнес

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко обвинили в подделке документов

Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

//Происшествия

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

//Кино

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

//Общество

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Военнослужащие совместно с поисковиками с конца июля до 13 августа проводят масштабную экспедицию «Аджимушкай-2019» в Керчи. Ранее участниками экспедиции были сделаны уникальные открытия - при помощи гидрографического судна обнаружены остатки кораблей и самолетов

//Политика

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

//Происшествия

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Порошенко обвинили в подделке документов
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры