Лазейка для трамваев

НО ВСЕ-ТАКИ, как его жалко, старый и добрый московский трамвай! Как много с ним связано! Какой он бывает величественный и прекрасный - особенно в старомосков­ских декорациях. К примеру, в Сыромятниках, недалеко от Курского вокзала. Эти места - загадка. Рядышком - Садовое кольцо и самый суетливый из вокзалов. Здесь же машины ездят редко, да и пешеходов не так много. Как это получилось - совершенно непонятно.

Самый же колоритный сыромятнический памятник архитектуры - красавец туннель под железной дорогой. Первое время москвичи пользовались малоудобным и опасным переездом. Мало того, что приходилось долго ждать, пока проедет поезд, так еще и множество несчастных случаев происходило в этом месте. В том числе со смертельным исходом. Но в начале прошлого столетия инженер Садовский и купец Губонин сделали городу подарок - подняли рельсы на насыпь и устроили под железнодорожным полотном проезд. Бывшая Сыромятническая улица была разделена на две - Верхнюю Сыромятническую и Нижнюю Сыромятническую. И по ним сразу же пустили трамвай.

Он разъезжает тут и по сей день. Трамвай двадцать четвертого маршрута доставляет яростных противников метро от Курского вокзала на край света - в самое что ни на есть Новогиреево. «Подземка» довезет вас туда в четыре раза быстрее. Но эти упорные люди выбирают трамвай. Почему? Возможно, потому, что нравится им каждый день смотреть в трамвайное окошко на уютненькие переулки Сыромятников, на низенькие корпуса старых заводиков и на него - на старый, будто бы из сказки вышедший туннель, границу Сыромятнических улиц.