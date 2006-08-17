Не мешайте красиво жить – лучше помогите материально

В ЭТОМ дворе растут пихта и пальма, цветут бузульники, горечавки и пионы, текут ручьи и вздымаются разноцветные «горы». Вы идете по дорожке вдоль дома, и перед вами, сменяя друг друга, возникают картинки ландшафтных садов разных стилей. А стиль - это же модель мира, итог размышлений и опытов. По замыслу создателей этой композиции, дорога, по которой вы идете к дому, - дорога жизни. И она должна быть красивой. И проходит она вдоль «долины», окруженной четырьмя «горами». Серая гора - наши серые будни, белая - светлые празд­ники, черная - черные дни печали и уныния, красная - Воскресение. А посередине - вечнозеленое дерево жизни (пихта), которое склонилось над «озером» (тазик) глубокой надежды.

Этот поэтический оазис живой красоты построен не крутой ландшафтной фирмой за бешеные деньги, а сотворен вдохновением, энтузиазмом и трудом всего двух человек - жителей этого дома - спутников по «растительной» жизни, как они сами себя называют. Анне Елизаветинской, студент­ке медучилища, всего 19 лет. Озеленением своего двора она занимается уже... 6 лет! Ее порыв был подхвачен соседом Валерием Борисовым. Нежные женские цветники были дополнены мужским взглядом, научным подходом, обрели «имперский» размах и мощь.

Три года садоводы сажали цветы, а вандалы их выкапывали. Но красота победила - воровать перестали. Постепенно начали помогать соседи. Кто цветов откопает на даче, кто камень привезет, а кто-то и деньгами поможет. Планы садоводов велики. «Эх, сделать бы весь двор музеем ландшафтных садов разных эпох и стилей, - говорит Валерий. - А в центре двора построить бы фонтан! На одном энтузиазме такое строительство не осуществить - найти бы спонсора... Но горожанам сегодня, увы, не хватает москволюбия. Так что надеемся больше на себя».

Аргумент правительства

В МОСКВЕ завершается конкурс «Цветы у дома». Как пояснили нам в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, он организован, чтобы как можно больше москвичей украшали дворы своих домов цветниками. Первые растительные композиции уже созданы - и первые итоги тоже подведены (Анна и Валерий стали одними из победителей по Северо-Восточному округу). Теперь, если вы случайно окажетесь в чужом дворе, у вас больше шансов вместо унылого пейзажа увидеть высокохудожественный цветник.