Столица, не прибедняйся!

ЧТОБЫ реально оценить стоимость жизни в большом городе, надо сопоставить то, что написано на ценниках, с доходами москвичей. Прожиточный минимум в Москве составляет около 5 тыс. рублей. Средний доход москвичей - 18-25 тыс. рублей. Значит, все в порядке? С другой стороны, одним прожиточным минимумом сыт и одет не будешь. Показательны такие данные. С начала 2006 г. в столице подорожали практически все продукты. Больше всего - мясные (на 20%) и молочные (на 15%). На 10-15% подорожал даже хлеб. И это реально ударило по моск­вичам. Соцопросы показали, что пятая часть горожан вынуждена была полностью отказаться от некоторых видов более дорогих продуктов - например, от рыбы. То ли еще будет: подорожание продуктов питания, по оценкам специалистов, будет продолжаться теми же темпами.

«В Москве цены на основные продукты питания на мировом уровне, - считает доктор экономических наук, профессор Михаил Сидоров. - Это при том, что средняя зарплата москвича в 5-7 раз ниже, чем у европейца. Что самое удивительное: одна Москва меряется с Европой. В соседних областях продукты гораздо дешевле! Потребительская корзина в регионах обходится дешевле на 302 рубля. Скажем, картош­ку закупают по 5-7 руб. за кг, а в Москве она стоит уже 15-20. Клубника в области обходится в 40-50 руб. кг, в столице она продается за 100-120. Доля посредников, через руки которых проходят продукты, достигает 80%! Значит, власти плохо следят за ценообразованием. Покупая продукты по накрученным ценам, моск­вичи фактически осодержат криминальные и чиновничьи «крыши».

«В столице около 10 монополистов - торгово-закупочных организаций, которые поддерживают цены на высоком уровне, - продолжает тему депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. - Недавно, кстати, был принят Закон о продовольственной безопасности. Теперь только несколько холдингов имеют право закупать продукцию для продажи на оптовых рынках. Рядовому производителю сельхозпродукции туда не сунуться. Нет продовольственной биржи. А была бы она - и цены снизились. Но чиновники в этом не заинтересованы».

Аргумент социологов

ПО данным социологических исследований, 10% горожан живут и не горюют. Они могут позволить себе все: квартиры, дорогие машины... Примерно 20% москвичей тоже могут купить, скажем, хорошее авто, пусть и в кредит. Или скромную квартиру по ипотеке. Холодильники, телевизоры - без проблем, качественные продукты - тем более. Еще 20% тоже берут кредиты, но уже не на квартиру или машину, а на телевизор или холодильник. Правда, для этого им приходится ограничивать свои текущие расходы. 30% горожан живут строго от получки до получки, отовариваются на оптовых рынках и в гипермаркетах за МКАДом. Остальные 20% - за чертой бедности. Тем не менее люди эти в более дешевые регионы не переезжают. Для европейского города 20% бедных - это немало. Да и большое количество людей, готовых взять кредит, говорит о том, что жить все-таки дорого.