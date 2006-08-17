ИМЕННО в таком виде проект прошел экологическую экспертизу и был утвержден столичным Департаментом природопользования. Вместо 1,5 тыс. срубленных деревьев посадят 4,5 тыс. - но не рядом с садом, а в природном заказнике «Долина» реки Сетунь. Каждую из 80 яблонь, помешавших строителям, исследуют ден­дрологи. Если дерево окажется в хорошем состоянии, его не уничтожат, а пересадят на новое место. «Нам очень важно сохранить яблоневый сад. Но, с другой стороны, горожане страдают без метро, - объясняет Николай Шестаков, зам. главы управы района Фили-Давыдково по строительству. - Новой станцией «Славянский бульвар» станут ежедневно пользоваться жители микрорайонов Мазилово, Аминьево, Давыдково, Очаково-Матвеевское, а также Можай­ский и Кунцевский районы. Много ли радости от сада, если из-за него каждый день стоишь в пробке?»

Но яблоневому саду от таких аргументов не легче. Теперь из тихого места он превратится в скверик рядом с метро. Основной путь от станции «Славянский бульвар» до остановок общественного транспорта, расположенных по двум сторонам Кутузовского проспекта, пройдет как раз через середину яблоневого сада. Деревья, не срубленные строителями, падут жертвой бомжей, наркоманов и подростков, которые станут распивать здесь пиво. Кстати, к строительству «такого нужного метро», как обычно, «присоседилось» и возведение магазинов. Выход из второго вестибюля станции ведет в проектируемый комплекс «Клуб рыбака» со спортивно-оздоровительным и торгово-деловыми центрами. Вот уж без чего вполне можно было бы обойтись.

Уничтожение сада должно довершить строительство дублера Кутузовского проспекта, намеченное на 2010-2011 годы. Сама трасса пройдет вдоль железной дороги. Но на схеме, представляющей планы проектировщиков, хорошо видно, как два «хвоста» одной из транспортных развязок, обслуживающих дублер, разрезают драгоценное для города зеленое пространство. Но, возможно, яблоневый сад повторит судьбу вишневого еще раньше. По информации «Аргументов неделi», на зеленый массив положили глаз... деятели отечественной поп-культуры. Они хотят по­строить здесь дом своего творчества - с концертным залом и помещениями для вечеринок. Очень удобно: можно тусоваться всю ночь, а потом домой ехать недалеко. Рублевка-то вот она, под боком.