Поездка с летальным исходом

ЕЖЕДНЕВНО, по данным ГИБДД области, на подмосковных дорогах происходит более 100 аварий. Только за шесть месяцев текущего года было зафиксировано около 3 тысяч ДТП, в которых погибло свыше 1,5 тыс. человек. В ближайшие две недели стоит ждать резкого увеличения количества ДТП, потому что интенсивнее станут транспортные потоки, направленные из области в столицу. Перед 1 сентября дачники, давно не бывавшие в Москве, потянутся в город. Сейчас самое время забирать детей из деревень, где они отдыхали летом, и готовить их к школе.

Как объяснили в областном ГИБДД, более половины аварий происходит на трассах федерального значения. На них много машин, а движение организовано не всегда правильно. Например, одна из самых опасных трасс - Горьковское шоссе. В день здесь происходит минимум две-три страшные аварии с убитыми людьми и искореженными машинами... Часто ДТП происходят на 24-м км «Горьковки» недалеко от автозаправки. После светофора две полосы дороги по направлению в область резко переходят в одну. Водители, не пользующиеся трассой постоянно, об этом не знают. Они думают, что двигаются по своей полосе, а на самом деле выезжают на встречную. Лобового столкновения не избежать.

«Нет ничего страшнее, чем столкновение легкового автомобиля с автобусом или «газелью», - убежден Владимир Го­ловкин, старший врач отдела группы оперативного реагирования Московской службы спасения. - В таких авариях, как правило, очень много пострадавших и погибших». Такое ДТП произошло на днях на Каширском шоссе. Водитель «газели», мирно вертевший баранку, вдруг увидел, что на дороге прямо перед ним валяется старая покрышка. Чтобы объехать ее, он выехал на полосу встречного движения. Две машины «жигули» такого маневра от «газели» не ожидали. От лобового удара маршрутка перевернулась. 10 пассажиров, находившиеся в салоне, получили тяжелейшие травмы.

Если в машине человек может, по крайней мере, надеяться, что его защитит металл, то мотоциклисту (и в особенности - пассажиру этого транспорт­ного средства) остается рассчитывать только на шлем и кожаный костюм. По статистике, из всех категорий водителей в аварии чаще всего попадают малолетние байкеры. Трагедией обернулась ночная прогулка жителей поселка Лесной Пушкинского района. Двое мужчин и женщина переходили дорогу, когда из темноты появился мотоцикл «Ямаха» без номеров. Он сбил двух мужчин (они скончались на месте). От ударов мотоцикл перевернулся. Но сам байкер, видимо, не пострадал. С «горба» «железного коня» слетел только пассажир, сидевший сзади. Он тоже погиб. Мотоциклист-убийца поднял покореженный мотоцикл, сел на него и... умчался. Его не нашли до сих пор. Как рассказали сотрудники патрульной службы, выезжавшие на ДТП, на месте происшествия не было следов тормозного пути. Значит, водитель даже не пытался затормозить, когда увидел на своем пути людей!

Самые опасные дороги Подмосковья:

ПЯТНИЦКОЕ, Ленинградское, Горьков­ское, Волоколамское, Можайское, Симфе­ропольское и Дмитровское шоссе, а также трассы Москва - Рига и Москва - Челябинск.

Наиболее безопасные дороги Подмосковья:

Минское, Ярославское и Калужское шоссе, Домодедовская трасса, Ростов - Дон.

Полезный аргумент

ВЛАДИМИР ГОЛОВКИН, старший врач Московской службы спасения:

- На дороге безопасность зависит прежде всего от водителей. Важно сохранять спокойствие. Если вас подрезала соседняя машина, не злитесь. Нервное состояние может привести к бессмысленным и необдуманным поступкам - например, вы попытаетесь отомстить обидчику. В такой момент лучше подумать о том, что жизнь дороже мести. Около трети всех аварий со смертельным исходом происходят по вине пешеходов. Особенно часто под колеса попадают пьяные и подвыпившие люди. Думаю, погибнуть или стать инвалидом не хочет никто. Так что делайте выводы.