Москвичи находятся в машинах, метро, автобусах слишком долго

Большинство автомобилистов проводят за рулем в среднем четыре часа в день. Это в два раза превышает норму. Наше здоровье от таких перегрузок трещит по швам.

Москвичи тратят на поездку от дома до работы на машине около 46 минут. Если они решат проделать этот путь на общественном транспорте, им придется выходить за 66 минут. «Еще в советское время посчитали, что человек, который едет на работу 45 мин., может трудиться в полную силу, - объясняет Елена Боровик, заведующая сектором развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы. - Часовая поездка уже сказывается на производительности труда. А тот, кто трясся в автобусе или в метро больше часа, первые два рабочих часа чувствует себя выжатым как лимон и нормально исполнять свои обязанности не может. Более того, после работы еще сильнее уставший человек должен вернуться домой. Показатель длительности трудовой поездки по Москве превышает критические отметки. Москвичи находятся в машинах, метро, автобусах, троллейбусах, трамваях слишком долго, отчего они ощущают особую усталость, которая в науке называется «транспортной». Плохое настроение, головные боли, переутомление - следст­вия транспортной усталости.

Горожане пытаются бороться с дорожным измождением, меняя свои привычки. Например, раньше москвичи после работы заезжали домой, где отдыхали, ужинали, принимали душ. И только потом ехали отдыхать или за покупками. Теперь, чтобы экономить время и переждать пробки, люди сразу едут развлекаться или по личным делам. Кроме того, горожане чувст­вуют, что едва ли им захочется второй раз на дню выходить из дома, садиться в машину или ждать автобус... Поэтому часы пик сместились на более позднее время. Именно из-за этого на Бульварном кольце и цент­ральных улицах ночью бывают пробки. Москвичи думают, что они так расслабляются, - на самом деле, транспортная усталость от неправильного отдыха только накапливается!

Если ситуация с транспортом не изменится и время в пути продолжит увеличиваться, москвичи начнут буквально «отупевать», потому что времени на культурный досуг не останется совсем. Горожане сегодня и так меньше спят, потому что свободное время крадет дорога. Скоро, приходя домой из офиса, москвичи будут падать от усталости - не только рабочей, но и транспортной.

Бороться с пробками поможет прежде всего общественный транспорт. Исследования показали, что москвичи готовы пересесть из машин в автобусы или метро, если ездить в них станет комфортнее. Нужно в первую очередь не дороги строить (новые трассы тут же становятся новыми пробками), а развивать метро (сегодня город имеет лишь 285 км подземных линий из необходимых 400) и наземный транспорт.