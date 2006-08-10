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Парк со шпагой

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Парк со шпагой
Фото А. МИТРОФАНОВА

ВЗЯТЬ, напри­мер, парк Друж­­бы ряды­шком со станцией метро «Реч­ной вокзал». Он был заложен в 1957 г., когда делегаты фестиваля молодежи и студентов высадили здесь около 3 тысяч деревьев. Основой парка стал семидесятипятилетний дуб - он, по замыслу организаторов, символизировал крепкую дружбу молодежи всего мира. Вокруг дуба высадили пять сорокапятилетних лип - они обозначали, как нетрудно догадаться, пять континентов нашего родного глобуса. Вскоре о символике конечно же забыли, и сегодня мало кто укажет место исторического древонасаждения. Зато появилось несколько скульптур - по преимущест­ву, подарков дружественных иностранцев. Все эти дары старательно свозили именно в парк Дружбы, и они хоть как-то развлекают жителей окрест­ных улиц.

Вот, например, копия статуи Сервантеса работы ску­льптора А. Сола, установленной в Мадриде в 1835 году. Испанцы изготовили его точную копию и преподнесли городу Москве во время дней Мадрида в Москве. Сразу же после открытия завсегдатаи парка вынули из памятника шпагу - главный символ дворянского достоинства. Шпагу в скором времени восстановили, затем снова похитили. Эта игра продолжается и по сей день.

Но главное конечно же не статуи, не лавочки, не мостики и не кафешка, а простор. Даже в ясный летний выходной в парке полно свободного пространства. Под одним деревом лежит кучка бомжей, а под другим - добропорядочные доктора наук. В одном прудике ловится рыба, а в другом купаются собачки. И никто никому не мешает. Просто рай на земле.

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