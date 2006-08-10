Нас покрыли видеоформатом

СНАЧАЛА я попробовала сдать ненужные видеокассеты в пункт приема вторсырья. Номер не прошел. Как рассказали мне на одной из «точек», утильсырьем считается не вся видеокассета, а только ее пластиковый корпус. Чтобы получить килограмм лома из кассет, надо раскурочить как минимум 25 штук. Дадут вам за это 50 копеек! И то вряд ли: редкая контора станет возиться с такими мелкими объемами. Пластик в Москве берут в основном тоннами.

Обзвон социальных учреждений и благотворительных организаций тоже почти ничего не дал. Некоторые библиотеки бесплатно берут кассеты. Но повторяющиеся фильмы им не нужны. Детские дома с радо­стью согласились принять отечественные мультики и совет­ские комедии, от мело­драм и боевиков (а именно они составляют основной «видеопарк» москвичей) наотрез отказались. А вот фонды помощи неимущим, в соответствии с недавним указанием городских властей, кассеты не берут вообще. «Слишком часто содержание видеокассеты не соответст­вует тому, что на ней написано! Мало ли что вы хотите нам подсунуть!» - сурово ответили мне на робкое предложение подарить кому-нибудь пару-тройку фильмов.

Удача улыбнулась в Интер­нете: виртуальные доски объявлений ломятся от предложений купить старые кассеты. «На этом можно делать неплохие деньги, - рас­сказывает один из таких «дельцов» Афа­насий Марин­кин, владелец нескольких ты­сяч видео­кассет. - Сначала я сделал сайт-магазин, через который стал скупать кассеты по 10 руб. и продавать по 20-40 рублей. Спрос приличный. Схема успешно работает». Афа­насий счи­тает, что со временем видеокассеты будут стоить хороших денег, потому что превратятся чуть ли не в антиквариат. Но это случится «может быть, когда-нибудь». Сегодня и с помощью интернет-предпринимателей избавиться от старых видеокассет большинству москвичей не удастся: они берут далеко не все фильмы, а только самые редкие или самые популярные.

Последний шанс избавиться от намозоливших глаза кассет - отдать их друзьям. Для этого активно используется «Живой Жур­нал», где частенько можно встретить списки фильмов с заголовками «отдам в хорошие руки». Часть «видеохла­ма» действительно можно сбыть таким образом. Но на реализацию кассет уходят даже не недели, а месяцы! К тому же по большому счету проблему это не решает, потому что после очередного просмотра кассета снова становится ненужной.

На Западе подобных трудностей вообще не существует. Рациональные европейцы, как только появились кассеты, поняли, что лучше брать фильмы напрокат. И дешево, и безотходно. Сегодня в Москве для видеокассет, увы, только одна дорога - в мусорное ведро.