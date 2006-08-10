Фальшивят на каждом углу!

ЛЮДИ не виноваты, что к ним в руки попадают липовые банкноты, тем не менее «фальшак» на настоящие деньги не меняют даже добропорядочным гражданам. Так без копейки могут остаться и те, у кого минуту назад был полный кошелек! Подобные инциденты случаются в столице все чаще.

По данным МВД, за последние четыре месяца в Москве было изъято более 13 тыс. фальшивок, как минимум 100 человек привлечено к уголовной ответст­венности. Сегодня, по словам оперативников, российские фальшивомонетчики подделывают все рублевые купюры, кроме «пятитысячника». Доллары всех «калибров» тоже встречаются. Москов­ские фальшивомонетчики, кстати, не чураются «выпускать» также украинскую и молдавскую валюту. По статистике МВД, фальшивка находится в свободном обращении не больше трех месяцев - потом ее изымает милиция. Как правило, подделки «гуляют» по торгово-закупочным, продуктовым и вещевым рынкам.

На днях забавный случай произошел на Черкизовском рынке. Женщина приехала в Москву из Перми, чтобы подработать «челноком». Она привезла доллары. На рынке в обменнике была большая очередь. Чтобы не терять время, она обменяла часть суммы у одного из торговцев. Тут же на рынке другой продавец отказался брать у нее эти деньги, заявив, что они фальшивые. Рыдая, женщина бросилась к милиционерам, отвела их к пункту обмена валюты, но «подозрительного мужика с большими усами», конечно, не нашла. Пришлось ей поменять оставшиеся доллары. В каком же шоке была несчастная, когда оказалось, что ей снова всучили поддельные деньги!

Сегодня в Москве, по данным столичного ГУВД, на подделках дензнаков специализируются десять группировок. В основном - это выходцы с Юга. «В Моск­ву стекаются деньги со всей страны. Здесь обращается очень много средств. У фальшивок больше шансов проскочить на рынок», - говорит Игорь Цирульников, руководитель пресс-службы Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУВД Москвы. Значительная часть московского «левака» печатается на съемных квартирах в центре города. Остальное завозят из Подмосковья и регионов. Ежедневно сотрудники милиции изымают из оборота поддельные деньги в больших количествах. Фальшивомонетчиков ловят. Но на смену преступникам, попавшим за решетку, тут же приходят новые.

Недавно Генпрокуратура направила в Липецкий областной суд уголовное дело в отношении банды фальшивомонетчиков из 10 человек. Следственный комитет МВД установил, что в столице преступники изготавливали купюры достоинством 500 и 1000 рублей. Из Москвы фальшивки расходились по 14 регионам России. Тем временем сыщики оперативно-розыскного отдела ГУ МВД по Центральному федеральному округу разоблачили еще одну крупную группировку, не один год специализирующуюся на подделках рублей. Преступников взяли, когда они пытались сбыть 1,5 млн. фальшивых рублей.

Полезный аргумент

ИГОРЬ Цирульников, руководитель пресс-службы УБОП ГУВД Москвы:

- Меняйте деньги только на специальных пунктах. Если банкнота вызывает у вас сомнения, попросите другую. Попробуйте сравнить сомнительную купюру по рисунку, цвету, качеству бумаги с другими. Если подделка примитивная, у банкноты могут быть неровные края. Фальшивые, на ваш взгляд, деньги отнесите в ближайшее отделение милиции.